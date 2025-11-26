Patrimoine : BARNES s’associe à CarJager pour proposer à ses clients des voitures de collection

BARNES élargit son univers vers une passion devenue patrimoine : les automobiles de collection. Le réseau s’associe à CarJager pour proposer un service premium à ses clients depuis la recherche jusqu’à la vente, en passant par l’expertise et la gestion.

Depuis plusieurs années, BARNES accompagne ses clients au-delà de l’acquisition immobilière pour répondre à une évolution de fond : de nombreux propriétaires considèrent leurs passions, qu’il s’agisse d’art, d’objets rares, de biens culturels ou d’automobiles, comme une part entière de leur patrimoine, matériel et immatériel.

Avec BARNES CarJager, BARNES poursuit sa volonté d’offrir à sa clientèle internationale des services exclusifs, cohérents et complémentaires, du yachting au vin, de l’art contemporain aux résidences d’exception, et désormais à l’automobile.

« Nos clients expriment de plus en plus clairement le besoin d’un accompagnement global : ils souhaitent une vision d’ensemble de leurs actifs, qu’ils soient immobiliers ou liés à leurs passions. L’automobile d’exception fait naturellement partie de ces univers », explique Thibault de Saint Vincent, Président de BARNES.

Et il ajoute : « Cette collaboration avec CarJager nous permet d’offrir à nos clients, avec lesquels nous partageons déjà l’amour des rallyes automobiles, un service complet et sur mesure, depuis la recherche jusqu’à la vente, en passant par l’expertise et la gestion de voitures de collection ou de racing cars.»

Une association qui combine réseau international et expertise technique

L’automobile d’exception, qu’il s’agisse d’une ancienne, d’une youngtimer ou d’une supercar contemporaine, est devenue un actif recherché, suivi et transmis.

CarJager a structuré en quelques années l’un des premiers réseaux européens spécialisés dans les automobiles d’exception, réunissant 35 000 collectionneurs qualifiés et développant un savoir-faire reconnu dans l’expertise, la sélection et les transactions.

« Après avoir structuré l’offre en Europe continentale et professionnalisé un marché encore fragmenté, nous sommes très heureux de franchir cette étape avec BARNES pour accompagner une clientèle internationale toujours plus passionnée », ajoute Vladimir Grudzinski, Fondateur et Président de CarJager.

Un service complet pour collectionneurs et passionnés

L’offre BARNES CarJager s’articule autour de trois univers prestigieux :

Anciennes & Youngtimers (1920–2013) — l’esthétique intemporelle, l’histoire et le charme mécanique (Aston Martin DB6, Porsche 964 RS, Ferrari 599 GTB…).

— l’esthétique intemporelle, l’histoire et le charme mécanique (Aston Martin DB6, Porsche 964 RS, Ferrari 599 GTB…). GT & Supercars (depuis 2013) — performance, design et technologie au sommet (Ferrari 458, Porsche 991 Targa 4S, Lamborghini Aventador…).

— performance, design et technologie au sommet (Ferrari 458, Porsche 991 Targa 4S, Lamborghini Aventador…). Premium Family & Business Cars (depuis 2015) — SUV et berlines haut de gamme pour les déplacements quotidiens ou professionnels (Porsche Cayenne, BMW X5, Mercedes GLE…).

Au-delà de la transaction, la nouvelle entité BARNES CarJager s’engage à enrichir la culture automobile de ses clients en créant des occasions uniques. Ce programme comprend notamment l’organisation de rallyes privés, des sessions de pilotage exclusives sur circuits et des événements confidentiels favorisant les rencontres entre collectionneurs.

