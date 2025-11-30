Agents immobiliers : Retrouvez l’Adresse les 8 et 9 décembre au Congrès FNAIM

L’Adresse sera présent au Congrès de la FNAIM pour présenter ses dernières innovation en matière de services dédiés à ses sociétaires mais également pour échanger avec les professionnels de l’immobilier sur les leviers pour « remettre le logement au cœur du débat public ».

Le réseau l’Adresse sera présent les 8 et 9 décembre au Congrès FNAIM au Carrousel du Louvre pour présenter son réseau coopératif, ses valeurs et ses outils digitaux…

Une présence qui a d’autant plus de sens que l’Adresse a été créée il y a 25 ans par la FNAIM qui fait ainsi partie intégrante de l’histoire du réseau. « Être présent au Congrès de la FNAIM nous permet d’aller à la rencontre d’adhérents ou de futurs adhérents de la Fédération qui peuvent, dans le contexte actuel, souhaiter rejoindre notre modèle coopératif dans lequel chacun est associé et impliqué et partage nos valeurs d’humanisme et de qualité de service », précise Brice Cardi, président de l’Adresse.

Déjà plus de 65 nouvelles agences en 2025

Au-delà de son fonctionnement coopératif, qui demeure une singularité dans le secteur immobilier en France, le modèle de l’Adresse attire un nombre croissant de professionnels en quête d’un environnement plus équitable, où les décisions, les outils comme les dépenses sont mis en commun. Ainsi, plus de 65 agences supplémentaires ont intégré le réseau en 2025, illustrant son pouvoir d’attraction auprès de ceux qui souhaitent allier autonomie, innovation et esprit collectif.

« Nos sociétaires profitent d’un rapport services/prix incomparable : ils disposent de trois fois plus de prestations pour un coût deux fois inférieur à celui d’une franchise traditionnelle. Cette performance est rendue possible grâce à la mutualisation et à une gouvernance partagée, qui constituent les fondements mêmes de notre modèle », souligne Brice Cardi.

Porté par cette dynamique et par un maillage territorial qui ne cesse de s’étoffer, le réseau l’Adresse entend poursuivre son expansion à l’échelle nationale. Sa cible : atteindre les 400 agences d’ici 2026, tout en renforçant sa place parmi les réseaux immobiliers les plus actifs et innovants.

Remettre le logement au cœur du débat public

Lors de cette 79e édition, le Congrès FNAIM sera le point de rencontres des professionnels, dont les préoccupations sont nombreuses actuellement : création d’un statut de bailleur privé notamment dans l’ancien, visibilité et stabilité des mesures d’aides au logement mais aussi de la fiscalité… avec de nombreux échanges plus que jamais essentiels dans le contexte actuel pour « remettre le logement au centre du débat public ».

« Alors que l’année 2025 a été marquée par une reprise du marché immobilier, avec près de 10 % de transactions supplémentaires, le contexte politique actuel affaiblit cette dynamique. Notre rôle d’agent immobilier est actuellement complexifié par ce manque de visibilité. Nous sommes actuellement non pas dans une crise de l’immobilier, mais dans une crise du logement avec de nombreux Français qui ne peuvent pas acheter, malgré un assagissement des taux, en raison de prix encore trop élevés dans les grandes villes et qui ne trouvent pas pour autant de logement à louer, en raison de la crise sur le marché locatif. Ce sont des projets de vie qui sont actuellement mis entre parenthèse, voire même à l’arrêt ! Il est urgent de trouver des solutions », conclut Brice Cardi.

