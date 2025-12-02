Immobilier : « À deux, on sera plus forts pour écrire l’avenir », Edouard Sakakini (Septeo ADB)

Edouard Sakakini, DG de Septéo ADB, revient au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo sur le rachat de la startup Inch. Une opération stratégique pour muscler ses logiciels à destination des syndics et des administrateurs de biens.

Dans Mon Podcast Immo, Edouard Sakakini annonce le rachat d’Inch par Septéo. Objectif : renforcer les logiciels pour syndics et gestionnaires. IA, automatisation… les grandes manœuvres sont lancées.

Septéo ADB muscle son jeu. Le spécialiste des logiciels pour administrateurs de biens et syndics vient d’annoncer l’acquisition d’Inch, une startup technologique reconnue pour ses solutions innovantes. Une opération stratégique, révélée par Edouard Sakakini, directeur général de Septéo ADB, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

« À deux, on sera plus fort pour écrire l’avenir », affirme Edouard Sakakini. Pour le dirigeant, cet avenir passe par des solutions plus rapides, plus agiles, plus intelligentes, à même de répondre aux nouveaux défis du secteur.

Un rachat pour accélérer la modernisation des logiciels

Le portefeuille de Septéo ADB compte quatre logiciels majeurs, robustes, mais vieillissants. « Ils sont très puissants mais globalement assez anciens », reconnaît Edouard Sakakini. Le rachat d’Inch apporte un second souffle. À commencer par la solution de ticketing d’Inch, décrite comme « la meilleure du marché » pour la gestion des immeubles et la communication avec les parties prenantes.

Concrètement, les gestionnaires de copropriété pourront traiter les demandes plus efficacement, limiter les emails et optimiser leurs visites d’immeubles grâce à des outils dématérialisés.

Une suite enrichie et de l’IA à tous les étages

Ce rachat ne concerne pas seulement l’interface utilisateur. Il s’étend à l’ensemble de la suite Lobby développée par Inch, qui intègre notamment des modules comptables et locatifs. « C’est une base technologique sur laquelle on va énormément investir », annonce le DG.

Et l’intelligence artificielle est au cœur du dispositif : traitement automatique des emails, OCR pour lecture des factures, imputations comptables automatiques… « La suite Inch et Bellman est déjà bourrée d’IA », souligne Edouard Sakakini.

L’objectif est clair : faire gagner un maximum de temps aux professionnels, alors que le marché souffre d’un manque de gestionnaires et de comptables.

Une feuille de route ambitieuse d’ici mars

L’agenda s’annonce chargé. « Nous avons acquis Inch il y a une semaine », confie Edouard Sakakini. Place désormais à la stratégie. Elle sera dévoilée en mars lors d’un grand événement clients. « On fera une grosse réunion avec tous nos clients et prospects », promet-il.

D’ici là, les équipes de Septéo ADB finalisent plusieurs nouveautés à lancer dès janvier : chatbots multicanaux, automatisation comptable, intégrations avec SMS et WhatsApp… Le tout dans une logique d’agrégation des investissements pour offrir une suite logicielle plus cohérente, plus moderne, et résolument tournée vers les usages.

Vers une convergence des outils métiers

La vision à long terme ? Une convergence entre les anciens outils puissants de Septéo et la fraîcheur technologique d’Inch. « On ne laisse pas tomber nos clients », insiste Sakakini. L’objectif est de bâtir une plateforme complète, performante, adaptée aux contraintes croissantes du terrain.

« Ensemble, on sera plus fort. Et surtout, plus rapide », conclut-il, déjà prêt à revenir au micro au printemps pour présenter les premiers résultats.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Edouard Sakakini sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

