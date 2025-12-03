Immobilier : « On n’a jamais eu autant de nouveaux clients ! « , Baptiste Capron (SeLoger)

Invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Baptiste Capron revient sur ses 18 mois à la tête de SeLoger : recentrage régional, innovations concrètes et conviction forte sur le rôle irremplaçable des agents immobiliers.

Dix-huit mois après son arrivée à la tête de SeLoger, Baptiste Capron revendique un cap clair : renforcer la proximité avec le terrain, accélérer l’innovation utile et soutenir un marché encore fragile. « L’agent restera irremplaçable », affirme-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Le dirigeant insiste sur un point : la technologie doit accompagner les professionnels, pas les remplacer.

Un an et demi de reconquête commerciale

Le dirigeant l’assure : SeLoger a renoué avec une croissance forte. Plus de 1 500 nouveaux agents et mandataires ont rejoint le groupe sur le seul premier semestre, un record. « On reste solides sur nos fondamentaux : l’exhaustivité, la qualité des leads et la force de la marque », explique Baptiste Capron.

Mais c’est surtout la stratégie territoriale qui marque ce début de mandat. « Le groupe s’était parfois éloigné des régions. Aujourd’hui, on a plus de 30 % d’utilisateurs en plus sur nos applications en province », souligne Baptiste Capron. Ce retour au local soutient la dynamique commerciale : « La proximité, c’est ce qui change tout. »

Il défend aussi une relation assainie avec la profession. « On a renoué le dialogue. Une bonne relation, c’est comprendre les besoins, écouter le terrain, être en soutien. »

Un projet de transformation pour moderniser le modèle

Le groupe a lancé un vaste chantier de transformation opérationnelle et technologique. Objectif : un modèle plus agile, plus moderne et surtout plus local. « Mon ambition, c’est d’avoir des équipes marketing, produits et supports au plus près du business », détaille Baptiste Capron.

Les discussions se poursuivent dans le cadre du dialogue social. Le calendrier pourrait permettre un déploiement dès le premier trimestre 2026. L’enjeu, selon lui : renforcer la capacité d’innovation et d’investissement du groupe, tout en consolidant la relation avec les clients professionnels.

IA : efficacité plutôt que gadget

Face à l’engouement pour l’intelligence artificielle, Baptiste Capron assume une ligne pragmatique. « Tout le monde parle d’IA, parfois trop. Nous, on veut une IA qui sert vraiment les agents. »

La nouvelle application professionnelle illustre cette approche : automatisation des relances, gestion intelligente du portefeuille d’annonces, rédaction assistée… autant de tâches déléguées pour libérer du temps commercial. « L’agent a une valeur ajoutée irremplaçable. Notre rôle, c’est de lui permettre de se concentrer sur le relationnel », insiste-t-il.

Prochaine innovation annoncée : la recherche par image. Prononcer « parquet », « moulures » ou « cheminée » suffira pour afficher les biens correspondants. Une fonctionnalité pensée pour renforcer l’expérience utilisateur et l’émotion immobilière.

Une feuille de route ambitieuse pour 2026-2027

Le groupe annonce un doublement de ses investissements marketing. « Vous allez encore plus voir SeLoger, notamment en régions : affichage, digital, télé », promet Baptiste Capron. Le partenariat avec Quotidien, premier talk show français, s’inscrit dans cette logique de visibilité renforcée.

Mais l’ambition va au-delà : poursuivre les investissements technologiques, consolider la relation avec les agents et rester un soutien actif du marché. « Les agents sont prudents. À nous d’être là, constants, fiables et présents », résume le dirigeant.

Son conseil final aux professionnels : « Continuez à nous challenger. Soyez honnêtes avec nous. C’est comme ça qu’on construit nos roadmaps. Nous, on sera honnêtes et présents. »

