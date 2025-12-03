Immoblilier : « 2025 ressemble beaucoup à 2019, une très bonne année ! », Philippe Buyens, Capifrance

Dans Mon Podcast Immo, Ariane Artinian interroge Philippe Buyens, directeur général de Capifrance, sur la reprise du marché en 2025 et les innovations déployées pour accompagner les conseillers.

Invité de Mon Podcast Immo, Philippe Buyens, directeur général de Capifrance fait le point sur la reprise du marché. Entre rebond des transactions, nouveaux outils pour les mandataires et diversification des activités, le réseau retrouve un rythme proche de celui d’avant-Covid. En 2025, le réseau de mandataires enregistre des croissances à deux chiffres. « Au troisième trimestre, on est à +22 % », détaille Philippe Buyens au micro d’Ariane Artinian en live du salon RENT. « Le marché est à 8-10 %. On surperforme. »

Une stratégie basée sur l’expertise plutôt que la taille

Avec 2 700 conseillers en France métropolitaine et outre-mer, Capifrance revendique une croissance maîtrisée et une priorité claire : la compétence. Le réseau, pionnier du modèle de mandataires en 2002, a choisi d’assumer pleinement une offre large — ancien, neuf, commerces, viager, luxe — tout en renforçant la spécialisation de ses conseillers.

« On veut des professionnels partout en France, pas juste pour gonfler les chiffres», souligne Philippe Buyens. Une démarche qui vise à maintenir un haut niveau d’expertise dans chaque segment.

Un nouvel avis de valeur pour éclairer les vendeurs

Parmi les faits marquants de 2025, Capifrance a revisité son outil d’estimation grâce à une collaboration avec la start-up Allentour Solutions. Ce nouvel avis de valeur, basé sur l’intelligence artificielle, offre un rapport d’estimation plus détaillé, plus visuel et adaptable à chaque situation.

L’enjeu est clair : apporter plus de pédagogie dans une période où les biens trop ambitionnés ont peu de chances d’aboutir. « Les propriétaires sont souvent ambitieux, et c’est normal. Mais aujourd’hui, les biens surévalués sont vite disqualifiés. Les acheteurs ont du choix », explique Philippe Buyens.

Cet outil donne aux conseillers des éléments concrets pour poser un cadre de discussion plus factuel et réduire l’écart entre attentes des vendeurs et réalité du marché.

Le neuf entre en scène : 42 000 lots au bout des doigts

Capifrance veut aussi relancer la dynamique autour du neuf. L’accord signé avec Otaree offre un accès direct à 42 000 lots, avec simulateurs et fiches ultra-complètes. Une nouveauté désormais intégrée à Capifrance Pro. « Le marché français est trop cloisonné. Ceux qui travaillent dans l’ancien ne pensent jamais au neuf. Là, ils peuvent proposer les deux, instantanément », se félicite Philippe Buyens. Une évolution qui vise à élargir les options d’accompagnement auprès des acheteurs.

Un marché qui retrouve son équilibre

Le contexte 2025 apparaît plus lisible que l’année précédente. Les taux se stabilisent autour de 3 % et les ventes devraient atteindre entre 900 000 et 950 000 transactions. « 2025 ressemble beaucoup à 2019, une très bonne année », rappelle Philippe Buyens, qui s’attend à un atterrissage similaire à l’avant-Covid.

Alors, est-ce le moment de se lancer dans l’immobilier ? Pour Philippe Buyens, « il y a toujours un des deux — acheteur ou vendeur — qui a besoin de nous ». Reste à voir quelles décisions politiques accompagneront cette tendance. « J’espère que notre nouveau ministre du Logement prendra les mesures adéquates pour soutenir l’investissement », conclut-il.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Philippe Buyens (Capifrance) sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

