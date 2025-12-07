Success Story : Agent commercial, Dimitri Da Silva réalise son rêve et ouvre une agence immobilière

Après diverses opportunités professionnelles, Dimitri da Silva se lance dans l’immobilier chez Laforêt et y reste six ans. Ces années lui permettent d’affiner son projet en se formant également : il ouvre sa propre agence au sein du réseau en 2024, avenue Felix Faure, à Paris dans le 15e arrondissement.

Dimitri Da Silva a toujours eu envie d’entreprendre. Après plusieurs années passées en tant qu’agent commercial Laforêt, il ressent le besoin d’ouvrir sa propre agence : un lieu à faire grandir, qui lui ressemble, et qui lui apporte une vraie satisfaction personnelle. En 2024, il franchit le pas. Avec son associé, il ouvre son agence Laforêt avenue Felix-Faure, dans le 15e arrondissement de Paris. Six mois plus tard, il revient sur ce tournant majeur dans sa vie professionnelle.

Newsletter MySweetimmo

Du bâtiment à un réseau immobilier

Le parcours de Dimitri Da Silva ne commence pas derrière un bureau d’agence. Il débute sa carrière dans le bâtiment, une expérience qui lui donne le goût du terrain et de la relation humaine. Mais il sent qu’une nouvelle étape se dessine : « J’avais envie d’aller voir ce qu’il se passait de l’autre côté, du côté de l’immobilier », confie-t-il.

Après un passage chez un bailleur social, il rejoint Laforêt. C’est le déclic : pendant plus de 6 ans, il se forme, apprend les méthodes, observe, affine son projet. Jusqu’à ce que l’envie d’indépendance l’emporte.

Indépendance ou franchise immobilière ?

Au moment d’ouvrir son agence, en 2024, une question se pose : poursuivre sous une bannière indépendante ou rejoindre une franchise ? L’hésitation ne dure pas longtemps.

« Avoir travaillé chez Laforêt nous a permis de comprendre la puissance d’un réseau structuré. On ne s’en rend pas forcément compte quand on débute, mais avoir une tête de réseau qui gère la communication, la partie juridique ou les outils digitaux, c’est un énorme gain de temps », explique-t-il.

C’est ainsi qu’avec son associé, il opte pour la franchise Laforêt. Un modèle qui lui permet de se concentrer sur son métier, d’être épaulé au quotidien, et de s’appuyer sur un cadre solide pour développer son agence.

L’envie de transmettre et d’accompagner

Au quotidien, Dimitri dirige une équipe jeune, curieuse et très motivée. Transmission, accompagnement et exigence bienveillante : ces trois valeurs lui tiennent particulièrement à cœur. Sur le terrain, il n’hésite pas à accompagner ses collaborateurs : « Aller à la rencontre des commerçants, des gardiens, des copropriétaires…, c’est indispensable. Et, quand ça fait mouche, c’est une vraie satisfaction ! » déclare-t-il. À 38 ans, lui qui a déjà changé de vie professionnelle plusieurs fois salue la richesse des reconversions et la force des parcours hybrides, avec, en creux, une forte conviction : « Quand on a l’envie d’entreprendre et qu’on est bien entouré, tout devient possible. »

« La variété des profils qui rejoignent Laforêt témoigne de l’attractivité du réseau auprès d’un public en attente de nouveaux challenges. La large palette de formations et d’opportunités bénéficie aussi bien aux agents qu’aux porteurs de projets qui souhaiteraient se lancer dans l’entreprenariat », appuie Yann Jéhanno, président de Laforêt.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements