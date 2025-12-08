Surcharge électrique : Comment éviter les accidents domestiques pendant les fêtes

Une guirlandes lumineuse à bas prix, défectueuse, une surcharge électrique … Les fêtes peuvent aussi apporter leur lot d’accidents domestiques. Comment les éviter ? Les conseils d’un électricien qui rappelle les dangers des câbles de recharge bon marché.

À l’approche de Noël, des millions de Français recherchent des bonnes affaires pour s’offrir – ou offrir – des appareils électriques. Mais, selon Jérôme Ferrai-Torre, électricien chez Travaux.com, l’achat de produits « à bas prix » non réglementés ou la surcharge des prises avec de nouveaux appareils peut provoquer des risques électriques majeurs. Et venir jouer les troubles fêtes !

« L’électricité ne doit pas représenter un danger pendant les fêtes. En suivant quelques conseils simples, vous pourrez éviter courts-circuits, départs de feu ou pannes – et profiter pleinement de vos invités et de vos nouveaux appareils !« , explique-t-il.

Les fêtes : une période sensible avec leur lot de nouveaux gadgets sous les sapins

Les incendies d’origine électrique représentent une part importante des accidents domestiques durant les fêtes, alors que beaucoup pourraient être évités.

Dans une installation domestique conforme à la NF C 15-100, un circuit de prises protégé en 16 A peut supporter environ 3 500 W au total. Dépasser cette limite en branchant des appareils très puissants peut entraîner une surchauffe, voire un début d’incendie.

Des appareils du quotidien – comme les bouilloires, grille-pain ou micro-ondes – ont une puissance bien plus élevée qu’il n’y paraît. Les multiprises peuvent être pratiques, mais ne sont pas adaptées aux gros appareils comme les fours ou les réfrigérateurs.

Jérôme Ferrai-Torre rappelle que beaucoup de foyers ignorent la puissance réelle de leurs appareils… ou même s’ils sont sûrs à l’usage.

«Il suffit d’un peu de vigilance avant de brancher vos nouveaux équipements. Surcharger les prises peut être très dangereux, et certains appareils simples comme les bouilloires ou les grille-pain consomment énormément et ne doivent pas être utilisés sur la même prise. Une mauvaise utilisation des rallonges est aussi un problème fréquent : il faut les dérouler entièrement et vérifier la puissance de ce que l’on y branche.»

Le conseils pour éviter les surcharge électrique et les accidents

Ne commandez pas de câble ultra bon marché

Les câbles vendus à bas prix sur certaines plateformes peuvent être mal conçus, non réglementés et susceptibles de surchauffer. Vérifiez :

la présence d’un marquage CE,

un logo ou nom de fabricant identifiable,

une distance d’au moins 9,5 mm entre le bord des broches et le bord du chargeur (pour limiter les risques d’électrocution).

Un chargeur non conforme peut provoquer une surchauffe ou un départ de feu.

Ne surchargez pas vos prises

Une prise seule ne dispose pas d’une puissance illimitée : elle fait partie d’un circuit.

Un circuit de prises protégé en 16 A (norme NF C 15-100) supporte environ 3 500 W au total.

Brancher deux appareils très puissants en même temps peut provoquer :

échauffement,

disjonction,

voire début d’incendie.

Attention : bouilloires, micro-ondes, grille-pain et mini-fours sont particulièrement énergivores.

Utilisez correctement les rallonges

Les rallonges et multiprises permettent d’ajouter temporairement des branchements, mais :

déroulez-les entièrement pour éviter la surchauffe,

n’y branchez jamais de gros appareils comme un four, un lave-linge ou un réfrigérateur,

additionnez les puissances pour ne pas dépasser la capacité du circuit (~3 500 W).

Pas d’eau près des câbles et guirlandes

Si vous utilisez un sapin naturel, arrosez-le guirlandes éteintes. L’eau peut provoquer chocs électriques, électrocution ou court-circuit si elle entre en contact avec les câbles.

Utilisez des rallonges adaptées pour l’extérieur

Pour les décorations extérieures :

choisissez une rallonge étanche et conçue pour l’extérieur,

utilisez la longueur la plus courte possible,

déroulez totalement la rallonge pour limiter la surchauffe.

Débranchez lorsque vous n’utilisez pas vos lumières

Les experts recommandent de débrancher systématiquement les guirlandes :

pendant la nuit,

en cas d’absence.

Cela réduit les risques de surchauffe et d’incendie, surtout pour les modèles anciens. Même si aucune statistique récente ne quantifie précisément la proportion de Français qui éteignent leurs illuminations la nuit, cette précaution reste essentielle.

Vérifiez votre tableau électrique

Une surcharge peut faire disjoncter le circuit. Les signes à surveiller :

lumières qui faiblissent,

prises chaudes ou bourdonnantes,

odeur de brûlé,

traces sombres sur les prises,

disjoncteur qui saute régulièrement.

Si votre installation est ancienne, elle peut ne pas être équipée de dispositif différentiel à courant résiduel (DDR), qui coupent automatiquement le courant en cas de fuite électrique. Ces dispositifs sont pourtant essentiels pour éviter électrocutions et incendies. Une mise à niveau peut être nécessaire.

