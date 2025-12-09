Performance énergétique : Maison neuve vs maison existante, qui gagne le match ?

Une maison neuve performante (DPE A) consomme environ 50 kWhEP/m²/an, soit 4 fois moins qu’une maison ancienne (DPE D). Cela représente une facture de 697 €/an, contre 2 324 €/an pour l’ancien. Ce qu’il faut retenir du Baromètre Domexpo – Energie 2025.

Quel que soit le type de chauffage utilisé, l’énergie est un poste de dépenses central pour une large majorité de foyers. Mais, entre maison neuve et logement existant, quelles différences observe-t-on ?

C’est ce qu’a voulu savoir Domexpo, chiffres à l’appui, via une étude exclusive menée par le bureau AET Loriot. L’étude compare deux maisons individuelles de 100 m² utilisant l’électricité comme énergie principale : une maison neuve très performante, classée A au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), et une maison plus ancienne, classée D, beaucoup moins performante.

L’objectif est simple : démontrer, en s’appuyant sur un recueil de données précises, l’écart de performance énergétique entre ces deux types de construction.

L’essentiel Deux maisons de 100 m² à l’électricité comparées : une neuve (DPE A) et une ancienne (DPE D).

La maison neuve consomme 4× moins d’énergie (50 vs 220 kWh/m²/an).

Factures : 697 €/an en neuf vs 2 324 €/an en ancien (jusqu’à 2 180 € d’économies selon l’usage).

Sur 25 ans : 67 000 à 90 000 € d’économies.

Newsletter MySweetimmo

Consommation : un écart de 1 à 4

Les constructeurs présents sur les villages Domexpo – villages de maisons individuelles en Ile-de-France – sont quotidiennement interrogés par les visiteurs sur un sujet crucial : les dépenses énergétiques de leur possible future maison, en comparaison, notamment, avec une maison achetée dans l’ancien.

Pour fournir une réponse concrète à leur préoccupation, Domexpo a mené l’enquête. Les résultats sont sans équivoque. La maison neuve de l’étude, avec son DPE A, consomme 50 kWhEP/m²/an, contre 220 kWhEP/m²/an pour la maison ancienne dont le DPE est de niveau D, soit plus de quatre fois plus.

Factures : combien coûte réellement chaque type de logement ?

En énergie finale (EF dans le document), cela représente 2 380 kWh pour la maison neuve et 10 476 kWh pour la maison ancienne. Cette différence considérable se voit directement sur les factures :

Avec un usage standard, la facture d’énergie annuelle est de 697 € dans la maison neuve, contre 2 324 € dans la maison ancienne, soit une économie immédiate de 1 627 € par an.

Pour un ménage énergivore, la différence est encore plus marquée : 860 € pour la maison neuve

contre 3 041 € pour la maison ancienne, soit 2 180 € d’économies par an.

Sur le long terme, jusqu’à 90 020 € d’économies

Au-delà des gains annuels, l’étude met en évidence les économies cumulées sur 25 ans, en tenant compte

d’une hypothèse réaliste d’augmentation de 4 % par an du prix de l’électricité. Pour un usage standard dans la maison neuve, les économies atteignent 67 032 €, tandis que pour un ménage énergivore, elles s’élèvent à 90 020 €.

Ces données démontrent, s’il en était besoin, que la performance énergétique n’est pas qu’un simple argument technique ou marketing : elle constitue un véritable levier pour protéger le pouvoir d’achat des familles et anticiper la hausse des coûts énergétiques, tout en améliorant le confort de vie au quotidien.

Ces chiffres incluent l’abonnement et ne prennent pas en compte des usages supplémentaires

comme une voiture électrique ou une piscine.

« Cette étude démontre qu’investir dans une maison neuve performante est un gain concret pour les familles. Elle permet de se protéger durablement contre la hausse des prix de l’énergie tout en améliorant le confort de vie au quotidien », souligne Fabien Cuminal, Président de Domexpo.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements