Immobilier Ile-de-France : Découvrez 5 somptueux hôtels particuliers à vendre

Découvrez la sélection d’hôtels particuliers à vendre en Ile-de-France réalisée par Engel & Völkers et laissez-vous séduire par ces petits bijoux d’architecture hérités ou inspirés par l’Ancien Régime.

À l’heure où Paris et sa région se parent de lumières et où l’on se retrouve en famille, certains lieux racontent mieux que d’autres l’art de recevoir. Nés sous l’impulsion des grandes familles de l’Ancien Régime pour affirmer leur rang, les hôtels particuliers sont devenus, au fil des siècles, de véritables écrins de vie : façades sculptées, escaliers monumentaux, jardins cachés derrière de hautes grilles, salons de réception baignés de lumière…

Aujourd’hui, ces demeures singulières font partie intégrante du paysage francilien et continuent de susciter cet étonnement rare que l’on ressent en franchissant un portail, en découvrant une cour pavée ou un jardin inattendu au cœur de la ville.

Entre cour et jardin, Engel & Völkers présente une sélection de cinq hôtels particuliers d’exception, où se conjuguent héritage, confort contemporain et art de vivre à la française.

Neuilly-sur-Seine (92) : Hôtel particulier au sein d’une voie privée et sécurisée

920 m² – 12 630 000 €

Implanté à l’abri des regards dans une voie privée et sécurisée, cet hôtel particulier en pierre de taille de 920 m² incarne le raffinement d’autrefois, revisité avec un confort résolument contemporain.

Pour rompre avec la frénésie citadine, un espace bien-être a été aménagé : piscine intérieure chauffée et nage à contre-courant, salle de sport, un sauna en pierre de Bourgogne. Un grand atelier indépendant de 40 m², aménageable en studio, et une bibliothèque-home cinéma complètent cet univers.

Au rez-de-chaussée, les pièces de réception se succèdent : deux grands salons, une salle à manger ouvrant sur la terrasse et le jardin. Un ascenseur dessert l’ensemble des niveaux, tandis qu’un spectaculaire escalier en bronze, signé Franck Evennou, mène aux étages supérieurs qui accueillent plusieurs suites avec dressings et salles de bains.

Au dernier niveau, un rooftop d’environ 45 m² offre un point de vue privilégié sur la ville de Neuilly-sur-Seine.

Neuilly-sur-Seine (92) : Hôtel particulier Art Déco avec grand jardin

1 000 m² – 12 640 000 €

Campé au milieu de ses 400 m² de verdure, ce bâtiment de 1 000 m² charme par sa façade singulière rythmée par des fenêtres circulaires et une imposante bow-window Art Déco. Entièrement refait à neuf en 2018 par un architecte, ce bien offre 600 m² de surface de vie sur quatre niveaux, complétés par un sous sol de 200 m² utilisé comme garage et pouvant accueillir 8 à 10 voitures.

Au rez-de-chaussée, un hall d’entrée dessert un vaste séjour, une salle à manger, un bureau et des toilettes invités. Le premier étage accueille deux suites avec petits salons privatifs, dressing, salles de bains dotées de douches à l’italienne, baignoires jacuzzi et WC. Au deuxième étage quatre suites, chacune disposant d’une salle d’eau.

Pour recevoir famille ou amis, le rez-de-jardin dispose d’un studio indépendant composé d’une cuisine avec monte-plats, de deux chambres, une salle d’eau, un local technique ainsi qu’une pièce ouvrant directement sur le jardin.

Neuilly-sur-Seine (92) : Hôtel particulier avec vaste jardin et piscine intérieure

783 m² – Prix sur demande

Au cœur du très prisé quartier résidentiel de Saint-James, cette propriété 1900 rénovée par un architecte se développe sur près de 783 m², à l’abri des regards, au sein d’un parc paysager de 1 748 m². De larges baies vitrées ouvrent les pièces de réception sur le jardin, créant une continuité harmonieuse entre l’intérieur et l’extérieur.

Le rez-de-chaussée accueille une élégante entrée, une double réception tournée vers le jardin, un grand bureau boisé ainsi qu’une vaste cuisine dînatoire pensée pour recevoir. À l’étage, une suite parentale avec dressing et salle de bains ainsi que deux chambres avec salles d’eau offrent le confort d’une maison familiale de grand standing. Le second niveau, aménagé comme un loft, propose un vaste salon ainsi que deux chambres supplémentaires en suite.

En rez-de-jardin, les lieux se prolongent par des espaces dédiés au bien-être : salle de sport, sauna, hammam, buanderie, appartement de service, sans oublier une spectaculaire piscine couverte bordée de grandes baies ouvrant sur le parc.

Un studio indépendant complète cet hôtel particulier d’exception, écrin rare à quelques minutes seulement de l’Étoile et de La Défense.

Fontenay-sous-Bois (94) : Hôtel particulier avec parc arboré de 3 250 m² et piscine extérieure

650 m² – 5 850 000 €

Édifiée au cœur d’un havre de paix verdoyant de 3 250 m², la propriété profite d’un vaste jardin arboré avec piscine extérieure chauffée et salon d’été en verrière.

L’ensemble séduit par sa finesse et une atmosphère résolument lumineuse. Les 650 m² se répartissent harmonieusement sur trois niveaux.

Au rez-de-chaussée, une vaste entrée dessert salle à manger, double réception et véranda ; une cuisine indépendante aménagée et équipée ainsi qu’un bureau complètent ce niveau. L’étage accueille trois chambres spacieuses avec salles de bains et un élégant bureau ovale.

En rez-de-jardin, la demeure s’ouvre sur des espaces dédiés aux moments partagés : salle de musique, salle de réception, salle de billard, mais aussi buanderie, cave et espace sauna. Enfin une dépendance de 70 m² avec salon, cuisine aménagée, chambre, salles de bains et en sous sol, une cave à vin ainsi qu’un atelier–garage, prolongent cette maison de famille idéale, pensée pour recevoir.

Plaine Monceau Paris 17e : Hôtel particulier avec terrasses et vues dégagées

553 m² – 7 900 000 €

Nichée au cœur du quartier Plaine-Monceau dans le XVIIème arrondissement de Paris, cette bâtisse de 553 m2 met à l’honneur l’esprit haussmannien avec ses moulures, parquets et belles hauteurs sous plafond.

Édifié en 1884 et récemment rénové par un architecte d’intérieur, l’hôtel particulier s’organise autour d’un puits de lumière diffusant une belle clarté sur les six niveaux desservis par un ascenseur privatif. Sur une surface habitable de 475 m², une cuisine fonctionnelle et un espace de réception s’ouvrent sur deux terrasses ensoleillées de 78 m², prolongeant la maison vers l’extérieur.

Parmi les atouts de ce bien, six chambres avec salles de bains privatives, une salle de cinéma, une salle de sport, un hammam, une cave, et deux emplacements de stationnement à proximité. Un véritable cocon où se conjuguent détente, intimité et art de vivre à la parisienne.

