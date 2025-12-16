Rénovation énergétique : MaPrimeRénov’ menacée d’une nouvelle suspension dès janvier 2026

Faute de budget voté, MaPrimeRénov’ pourrait être de nouveau suspendue dès le 1er janvier 2026. Le ministre du Logement conditionne la continuité du dispositif au vote du projet de loi de finances.

Le dispositif MaPrimeRénov’ sera à nouveau suspendu au 1er janvier 2026 si le projet de loi de finances (PLF) n’est pas voté par le Parlement, avertit le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, qui souhaite en revanche rouvrir le guichet à tous les ménages si le budget était adopté.

Une suspension conditionnée au vote du budget

« Pas de budget, pas de guichet », a déclaré le ministre dans un entretien publié samedi soir par Le Parisien, alors que le PLF est actuellement en phase d’examen au Sénat et que son adoption définitive avant le 31 décembre est loin d’être acquise.

Les aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’ avaient déjà été suspendues plusieurs semaines début 2025 en l’absence de budget, puis partiellement pendant l’été, « provoquant le blocage de dizaines de milliers de dossiers », rappelle Vincent Jeanbrun. « Près de 80.000 dossiers sont en cours d’instruction, dont 45.000 pour des maisons individuelles et 38.000 pour des copropriétés », précise-t-il.

« Tous les dossiers déposés en 2025 seront traités en 2026. Mais si une nouvelle suspension devait avoir lieu faute de budget voté, cela ne ferait que retarder encore l’échéance », selon lui.

Vers une réouverture élargie et recentrée sur les rénovations globales

Mais si le PLF est voté, le ministre veut que MaPrimeRénov’ « retrouve son ambition de départ en accompagnant tous les ménages », et pas uniquement les ménages modestes et très modestes. Les familles les plus en difficulté recevront néanmoins davantage de subventions, indique Vincent Jeanbrun qui veut « sortir de la logique du +stop and go+ qui perturbe tout l’écosystème ».

Il souhaite aussi que les aides « accompagnent en priorité les rénovations globales »: l’isolation des murs et l’installation d’une chaudière biomasse (bois ou granulés) demeureront prises en charge dans ce cadre, mais pas quand il s’agit de « monogestes », c’est-à-dire de travaux isolés.

Le ministre, qui prévoit d’annoncer un « grand plan logement » en début d’année, veut aussi créer une « banque de la rénovation » afin que la copropriété puisse solliciter un emprunt pour effectuer des travaux de rénovation énergétique

