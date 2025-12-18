Radiation au RNE : Un passage clé pour sécuriser vos opérations immobilières

Acheter, vendre ou louer un bien immobilier professionnel suppose aussi de vérifier le statut juridique des entreprises concernées. Une radiation au RNE peut remettre en cause la validité d’une transaction.

Quand on parle d’investissement immobilier professionnel, on pense spontanément aux visites, aux négociations de prix ou encore aux diagnostics techniques. Pourtant, un élément moins connu mérite toute votre attention : la radiation au Registre National des Entreprises (RNE).

Que vous achetiez un local commercial, vendiez un bien professionnel ou louiez des bureaux, vérifier le statut juridique de votre interlocuteur peut vous éviter bien des désagréments.

Qu’est-ce que la radiation au RNE exactement ?

Le Registre National des Entreprises a remplacé depuis janvier 2023 les anciens registres (RCS, Répertoire des Métiers). Il centralise désormais toutes les informations sur les entreprises françaises. La radiation, c’est tout simplement la cessation officielle d’activité d’une entreprise dans ce registre.

Concrètement, une société radiée n’existe plus juridiquement. Elle ne peut plus exercer d’activité commerciale, signer de contrats ou effectuer de transactions. C’est un peu comme un certificat de décès pour une entreprise.

Pourquoi cette radiation vous concerne-t-elle dans l’immobilier ?

Lors d’un achat de local commercial

Imaginez que vous achetez un local commercial à une société qui, à votre insu, est en cours de radiation. Le vendeur n’a peut-être plus la capacité juridique de conclure la vente.

Résultat ? Une transaction qui risque d’être annulée, des frais de notaire perdus et des mois de procédure.

Vérifier que votre vendeur est bien en règle avec ses formalités d’entreprise, notamment son inscription active au RNE, constitue un réflexe de sécurité indispensable. Un Kbis récent vous confirmera que l’entreprise est toujours en activité.

Pour une location professionnelle

Vous êtes propriétaire d’un entrepôt ou de bureaux ? Avant de signer un bail commercial avec une entreprise locataire, assurez-vous de sa solidité. Une société en cours de radiation ou récemment radiée ne pourra pas honorer ses engagements locatifs à long terme.

À l’inverse, si vous cherchez à louer des locaux et que le propriétaire est une société, vérifiez son statut. Une entreprise en difficulté pourrait voir ses biens saisis, mettant en péril la continuité de votre bail.

Le rôle des annonces légales

La radiation d’une entreprise ne se fait pas en catimini. Elle suit une procédure précise qui inclut obligatoirement la publication d’une annonce légale. Cette annonce doit paraître dans un journal habilité et contenir des informations essentielles : raison sociale, forme juridique, adresse du siège social, numéro SIREN, et mention de la radiation.

Ces annonces légales constituent votre premier système d’alerte. Elles permettent aux tiers – créanciers, partenaires commerciaux, futurs acquéreurs – d’être informés des changements importants dans la vie d’une entreprise. Pour vos opérations immobilières, c’est un outil de veille précieux.

Vous pouvez consulter ces annonces sur des plateformes spécialisées ou directement sur le site du Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), qui recense gratuitement toutes les publications légales.

La démarche est plus simple qu’on ne le pense. Le site de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) donne accès au RNE et permet de vérifier gratuitement la situation de n’importe quelle entreprise française. Vous y trouverez son statut actif ou radié, ses dirigeants, son adresse et son activité.

Pour une sécurité maximale, demandez un extrait Kbis datant de moins de trois mois. C’est la carte d’identité officielle de l’entreprise, qui prouve qu’elle est bien immatriculée et active.

Les cas particuliers à surveiller

La radiation volontaire

Toutes les radiations ne signalent pas forcément des problèmes. Une entreprise peut se radier volontairement pour diverses raisons : restructuration, fusion avec une autre société, ou simple cessation d’activité planifiée. Dans ce contexte, si vous négociez avec elle, assurez-vous que la transaction sera finalisée avant la date effective de radiation.

La radiation d’office

Plus problématique, la radiation d’office intervient lorsqu’une entreprise ne remplit plus ses obligations (absence de comptabilité, non-paiement des cotisations). C’est un signal d’alarme rouge pour toute transaction immobilière. Une société radiée d’office est souvent en grande difficulté financière.

Quelques réflexes à adopter

Pour sécuriser vos opérations immobilières professionnelles, prenez l’habitude de :

Demander systématiquement un Kbis récent avant toute signature de compromis de vente ou de bail commercial. Ce document vous coûtera quelques euros mais pourra vous en faire économiser des milliers.

Consulter régulièrement les annonces légales si vous êtes en cours de négociation longue. Une radiation peut intervenir rapidement, et vous ne voulez pas l’apprendre le jour de la signature chez le notaire.

Inclure des clauses suspensives dans vos avant-contrats. Prévoyez que la transaction sera annulée si le vendeur ou le locataire fait l’objet d’une radiation avant la signature définitive.

Travailler avec des professionnels qui connaissent ces subtilités. Un agent immobilier spécialisé dans les locaux professionnels ou un notaire expérimenté sauront intégrer ces vérifications dans le processus.

La radiation au RNE peut sembler n’être qu’une formalité administrative lointaine, mais elle impacte directement la sécurité de vos transactions immobilières professionnelles. Un achat, une vente ou une location engage des sommes importantes et du temps.

Prendre quelques minutes pour vérifier le statut juridique de votre interlocuteur, c’est s’assurer que votre projet se concrétisera sans mauvaise surprise. Dans l’immobilier professionnel, la prudence n’est pas de la méfiance : c’est du bon sens.

