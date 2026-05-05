LCB-FT : BSK Immobilier choisit AP Solutions IO

BSK Immobilier annonce s’appuyer sur AP Solutions IO pour automatiser une partie de ses contrôles LCB-FT. Une décision business qui illustre l’arrivée des outils RegTech dans les réseaux de mandataires.

Face à la montée en puissance des contrôles LCB-FT dans l’immobilier, BSK Immobilier s’appuie sur AP Solutions IO pour automatiser une partie de ses vérifications réglementaires. Le réseau de mandataires immobiliers veut renforcer la traçabilité de ses dossiers et homogénéiser ses pratiques sur le terrain.

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BSK Immobilier veut homogénéiser ses contrôles LCB-FT

La conformité LCB-FT entre dans une nouvelle phase pour les réseaux immobiliers. Elle ne relève plus seulement du juridique. Elle devient un sujet d’organisation, de méthode et de preuve. BSK Immobilier annonce avoir choisi AP Solutions IO pour renforcer ses contrôles. Cette RegTech française, spécialisée dans les outils de conformité réglementaire, a développé AP Scan, une solution qui automatise une partie des vérifications. L’outil vise notamment à repérer les profils à risque, traiter les alertes et conserver les traces des contrôles réalisés.

Pour un réseau qui revendique 4 500 mandataires, l’enjeu est très concret : appliquer le même niveau de vigilance sur des milliers de dossiers, sans transformer chaque transaction en parcours administratif. La conformité ne peut plus reposer seulement sur des procédures internes. Elle doit être documentée et justifiable, dossier par dossier. « BSK Immobilier prend un train d’avance et optimise une fois encore les services apportés à son réseau, pour être en totale conformité avec la réglementation LCB-FT grâce à l’outil d’AP Solutions IO », déclare Lionel Pelletier, fondateur et PDG de BSK Immobilier.

Une pression règlementaire qui pousse les réseaux à s’équiper

Le timing n’est pas anodin. Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, publié au Journal officiel, vient de durcir les obligations des professionnels soumis à la LCB-FT. Le texte ne se contente pas de rappeler les règles sur l’accès au registre des bénéficiaires effectifs ou la formation obligatoire des équipes. Il impose une exigence de preuve : démontrer que les contrôles ont bien été menés, que les alertes ont été traitées, que les éléments utiles sont conservés.

La pression ne se limite pas à la LCB-FT. Dans une enquête publiée fin 2024, la DGCCRF indique avoir contrôlé 1 739 professionnels de l’immobilier. Résultat : 1 132 présentaient au moins une anomalie, soit 65,1 % des professionnels contrôlés. Ces chiffres confirment une chose : dans l’immobilier, les contrôles se durcissent et les écarts se paient de plus en plus cher.

Dernier exemple en date : le 17 février 2026, la Commission nationale des sanctions a condamné Staub Immobilier et son dirigeant pour manquements LCB-FT sur une vente à 290 000 euros. Motifs retenus : absence d’éléments sur l’origine des fonds, documents contradictoires, opération impossible à analyser sous l’angle du risque de blanchiment. La société a écopé d’une interdiction d’exercer avec sursis. Son dirigeant aussi — plus une amende de 10 000 euros.

La RegTech s’installe dans les réseaux immobiliers

Avec AP Scan, AP Solutions IO aide les professionnels à détecter les risques, repérer les personnes sensibles, contrôler les listes de sanctions et gérer les alertes. La solution fonctionne selon une logique dite Glass Box — explicable et traçable — à l’opposé des approches boîte noire. L’objectif n’est pas de remplacer la décision humaine. Il est de la documenter et de la rendre explicable en cas de contrôle.

Les réseaux qui avancent sur ce sujet ne cherchent plus seulement à cocher des cases. Ils industrialisent leurs pratiques : process communs, outils partagés, traçabilité solide sur chaque dossier.

« Le décret du 24 avril 2026 confirme une bascule très concrète pour l’immobilier. La LCB-FT n’est plus une conformité déclarative. Elle devient une conformité prouvable. Les autorités ne regardent plus seulement l’existence d’une procédure, elles vérifient sa réalité dans les dossiers. C’est là que les réseaux immobiliers doivent changer d’échelle », estime Aurélien Zachayus, CEO d’AP Solutions IO.

Jusqu’ici surtout présentes dans la banque, l’assurance ou la finance, les technologies de conformité gagnent désormais les réseaux immobiliers. AP Solutions IO revendique déjà plusieurs références hors immobilier, dont Bpifrance, Meilleurtaux, le Groupe Crystal, IPECA Prévoyance et L’Auxiliaire BTP. En 2026, la RegTech française a intégré le Top 50 mondial des technologies de lutte contre la criminalité financière établi par Everest Group. Elle figure aussi au classement Financial Crime and Compliance50 de Chartis Research. De quoi gagner en crédibilité sur un marché dominé par de grands acteurs internationaux.

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