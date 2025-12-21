A vendre à Saint-Gervais-les-Bains : Magnifique Chalet avec séjour cathédrale à proximité des Pistes

Ce magnifique chalet de 485 m², 10 pièces et 6 chambres, à 1050 mètres d’altitude, avec vue sur la chaîne du Mont-Blanc et des Fiz, est proposé à la vente par Barnes.

Ce magnifique chalet est situé à Saint-Gervais-les-Bains. Il offre une vue spectaculaire sur la chaîne du Mont-Blanc et des Fiz, à proximité immédiate des pistes du Bettex et des Chattrix.

Un chalet sur 3 niveaux

De 485 m², ce chalet séduit par ses volumes généreux et son atmosphère élégamment savoyarde. Érigé à 1 050 mètres d’altitude sur un terrain paysagé de plus de 2 300 m², il se déploie sur trois niveaux, pensés pour conjuguer confort, convivialité et art de vivre en montagne.

Le rez-de-chaussée accueille un vaste garage, un ski room, une chaufferie, une buanderie, un cellier, une cave à vin, ainsi qu’un studio duplex pouvant être indépendant. Une belle entrée dessert également trois chambres de plain-pied avec accès direct au jardin, sublimées par un escalier remarquable.

Le premier étage s’ouvre sur une pièce de vie spectaculaire, baignée de lumière grâce à d’immenses baies vitrées sur toute la hauteur. La cuisine ouverte et le séjour, articulés autour d’une cheminée centrale, donnent accès à de grands balcons et terrasses. Ce niveau comprend également une spacieuse chambre de maître, une seconde chambre, ainsi qu’une mezzanine accueillant un coin nuit et une bibliothèque.

Un panorama grandiose

Un chalet d’exception, alliant prestations haut de gamme, panorama grandiose et emplacement privilégié, idéal pour les amateurs de montagne en quête d’authenticité et de confort.

Le prix : 1 790 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

