Annonces immobilières : « La recherche Google va devenir obsolète », Mikhail Gavriloiu (GoFint)

Mihai Gavriloiu, fondateur de GoFint, était au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Il y détaille sa vision d’une recherche immobilière dopée à l’IA, directement sur WhatsApp.

Dans Mon Podcast Immo, Mikhail Gavriloiu présente GoFint, une alternative gratuite aux portails classiques. Son pari : capter les internautes là où ils sont, sur WhatsApp ou les réseaux sociaux, en misant sur l’intelligence artificielle.

GoFint veut bousculer la manière de chercher un bien immobilier. « On pense que la recherche Google va devenir obsolète », avance Mikhail Gavriloiu, fondateur de GoFint, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Sa plateforme entend capter les futurs acheteurs là où les autres portails ne vont pas : les réseaux sociaux et les messageries instantanées.

Newsletter MySweetimmo

GoFint, une plateforme gratuite pour les pros

Lancée pendant le confinement, GoFint agrège aujourd’hui plus de 660 000 annonces immobilières diffusées exclusivement par des professionnels : agences ou mandataires. « Nous ne remplaçons pas les portails traditionnels, nous sommes une source complémentaire de génération de leads », explique Mikhail Gavriloiu.

Contrairement aux géants du secteur qui fonctionnent sur des modèles payants, GoFint revendique un pacte différent. « Les pros nous donnent leurs annonces, ce qui nous permet d’exister. En échange, nous diffusons sans limite ni sur la durée ni sur le nombre de contacts générés », assure-t-il.

Cap sur les réseaux et la recherche conversationnelle

GoFint s’adresse à une nouvelle génération d’utilisateurs, de moins en moins enclins à passer par Google. « Un adulte sur six préfère déjà la recherche conversationnelle. Un actif sur trois de moins de 44 ans dit chercher d’abord sur les réseaux sociaux », souligne Mihai Gavriloiu.

Pour répondre à cette évolution, GoFint a lancé début 2025 un service directement accessible depuis WhatsApp. Aucun site, aucune appli à installer : l’utilisateur exprime sa recherche en langage naturel, et l’agent conversationnel propose les annonces pertinentes. « Fini les menus déroulants. En 15-20 mots, l’IA comprend votre besoin et vous propose des biens en moins d’une minute. »

L’IA, un enjeu majeur pour la visibilité des pros

Ce virage vers l’intelligence artificielle implique aussi une nouvelle rigueur pour les professionnels. « Nos IA indexent automatiquement les annonces. Mais si une annonce est mal renseignée, elle ne sera pas visible, même si elle est pertinente », prévient Mihai Gavriloiu.

Coordonnées GPS, DPE, description complète : chaque détail compte. « Si l’annonce ne précise pas qu’elle est entre Anvers et Cadet, elle ne ressortira pas, et c’est peut-être l’acheteur qu’on a perdu à jamais », illustre-t-il.

À terme, il en est convaincu : la recherche classique avec des centaines de résultats laissera place à une sélection sur-mesure par IA. « Dans deux à trois ans, ce modèle sera dépassé. »

Un perroquet pour symbole, un trésor pour mission

GoFint, contraction de « Go » et « Flint » (le capitaine de l’Île au Trésor), s’adresse aux pros via leur outil métier : 13 logiciels sont déjà connectés. Le service est gratuit. « Il suffit de nous chercher dans la liste ou de nous contacter. On s’occupe du reste. »

Pour Mikhail Gavriloiu, la mission est claire : « Aller chercher la perle rare pour l’utilisateur, là où les autres ne vont pas. »

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Mikhail Gavriloiu sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements