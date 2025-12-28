« Quand on parle d’argent et de succession, ça peut vite déraper », Coline Sinquin (Omedom)

Au micro de Baptiste-Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, Coline Sinquin raconte comment Omedom est né d’une succession compliquée et ambitionne de sécuriser la gestion patrimoniale des propriétaires.

Invitée de Mon Podcast Immo, Coline Sinquin raconte comment une succession familiale chaotique a donné naissance à Omedom. Une solution pensée pour aider les propriétaires à reprendre le contrôle de leur patrimoine immobilier, financier et mobilier. Un enjeu majeur, dans un contexte de transmission massive à venir.

La gestion du patrimoine commence souvent là où tout se complique : une succession, des documents dispersés, des héritiers perdus. C’est de cette expérience très concrète qu’est née Omedom. « Quand on parle d’argent, d’immobilier et de succession, il y a de grandes chances que ça parte très mal », explique Coline Sinquin au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo.

Newsletter MySweetimmo

Une idée née d’un chaos familial

À l’origine, Coline Sinquin ne vient ni de l’immobilier ni de la tech. Elle hérite d’un problème familial : une mère démunie face à des biens transmis, trois sœurs, des informations éparpillées. La première réponse est artisanale : un fichier Excel, un drive, des appels pour comprendre ce qui appartient à qui.

Très vite, l’intuition s’impose. Ce flou n’est pas une exception. Il est la norme. Omedom naît de cette évidence : les propriétaires manquent d’outils simples pour visualiser leur patrimoine. La solution permet de centraliser les actifs immobiliers – résidence principale, secondaire, locatif – mais aussi les comptes d’épargne, les crédits et la trésorerie globale.

« L’idée, c’est de répondre à des questions très factuelles : qu’est-ce que j’ai payé hier, qu’est-ce que je dois payer demain, est-ce que ma trésorerie tient », résume Coline Sinquin.

Piloter, pas gérer à la place des pros

Omedom n’est pas une agence de gestion locative. « On reste un logiciel tech », insiste sa fondatrice. L’outil détecte les loyers entrants, alerte en cas de retard, permet l’envoi de quittances ou de relances. Mais il ne se substitue ni aux agents immobiliers ni aux administrateurs de biens.

Sa valeur ajoutée est ailleurs : offrir une vision en temps réel de l’impact d’un événement sur la trésorerie. « Si un loyer est en retard, est-ce que ça met en danger mon équilibre financier ? Est-ce que je peux accepter un arrangement ? », détaille-t-elle au micro de Baptiste Julien Blandet. Un outil d’aide à la décision, plus que d’exécution.

Les biens mobiliers, grands oubliés des successions

Dernière évolution majeure : l’intégration des biens mobiliers. Tableaux, montres, voitures, objets de valeur financière ou sentimentale trouvent désormais leur place dans Omedom. « Où sont les certificats d’authenticité, les factures, les mandats d’expertise ? », interroge Coline Sinquin.

L’objectif est clair : éviter que ces informations disparaissent au moment le plus critique. En centralisant documents, dates d’acquisition et valeurs estimées, la solution sécurise la transmission et limite les conflits. « Il faut faire un inventaire. Utiliser les bons mots. Sinon, tout devient source de tension. »

Un marché tendu, mais un besoin structurel

Avec plus de 6 000 utilisateurs et 1,4 milliard d’euros d’actifs suivis, Omedom attire désormais les professionnels. Présente au Salon RENT et au CES, la solution est perçue comme un outil de différenciation et de fidélisation.

Dans un contexte immobilier sous pression, Coline Sinquin reste catégorique : « Il y aura toujours des propriétaires, et il y aura toujours des successions. » Avec le vieillissement des baby-boomers, la question de la transmission devient centrale. Pour elle, le digital n’est plus une option, mais une nécessité pour reprendre le contrôle et sécuriser l’avenir.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Coline Sinquin sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements