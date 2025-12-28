« Quand on parle d’argent et de succession, ça peut vite déraper », Coline Sinquin (Omedom)
Au micro de Baptiste-Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, Coline Sinquin raconte comment Omedom est né d’une succession compliquée et ambitionne de sécuriser la gestion patrimoniale des propriétaires.
Invitée de Mon Podcast Immo, Coline Sinquin raconte comment une succession familiale chaotique a donné naissance à Omedom. Une solution pensée pour aider les propriétaires à reprendre le contrôle de leur patrimoine immobilier, financier et mobilier. Un enjeu majeur, dans un contexte de transmission massive à venir.
La gestion du patrimoine commence souvent là où tout se complique : une succession, des documents dispersés, des héritiers perdus. C’est de cette expérience très concrète qu’est née Omedom. « Quand on parle d’argent, d’immobilier et de succession, il y a de grandes chances que ça parte très mal », explique Coline Sinquin au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo.
Une idée née d’un chaos familial
À l’origine, Coline Sinquin ne vient ni de l’immobilier ni de la tech. Elle hérite d’un problème familial : une mère démunie face à des biens transmis, trois sœurs, des informations éparpillées. La première réponse est artisanale : un fichier Excel, un drive, des appels pour comprendre ce qui appartient à qui.
Très vite, l’intuition s’impose. Ce flou n’est pas une exception. Il est la norme. Omedom naît de cette évidence : les propriétaires manquent d’outils simples pour visualiser leur patrimoine. La solution permet de centraliser les actifs immobiliers – résidence principale, secondaire, locatif – mais aussi les comptes d’épargne, les crédits et la trésorerie globale.
« L’idée, c’est de répondre à des questions très factuelles : qu’est-ce que j’ai payé hier, qu’est-ce que je dois payer demain, est-ce que ma trésorerie tient », résume Coline Sinquin.
Piloter, pas gérer à la place des pros
Omedom n’est pas une agence de gestion locative. « On reste un logiciel tech », insiste sa fondatrice. L’outil détecte les loyers entrants, alerte en cas de retard, permet l’envoi de quittances ou de relances. Mais il ne se substitue ni aux agents immobiliers ni aux administrateurs de biens.
Sa valeur ajoutée est ailleurs : offrir une vision en temps réel de l’impact d’un événement sur la trésorerie. « Si un loyer est en retard, est-ce que ça met en danger mon équilibre financier ? Est-ce que je peux accepter un arrangement ? », détaille-t-elle au micro de Baptiste Julien Blandet. Un outil d’aide à la décision, plus que d’exécution.
Les biens mobiliers, grands oubliés des successions
Dernière évolution majeure : l’intégration des biens mobiliers. Tableaux, montres, voitures, objets de valeur financière ou sentimentale trouvent désormais leur place dans Omedom. « Où sont les certificats d’authenticité, les factures, les mandats d’expertise ? », interroge Coline Sinquin.
L’objectif est clair : éviter que ces informations disparaissent au moment le plus critique. En centralisant documents, dates d’acquisition et valeurs estimées, la solution sécurise la transmission et limite les conflits. « Il faut faire un inventaire. Utiliser les bons mots. Sinon, tout devient source de tension. »
Un marché tendu, mais un besoin structurel
Avec plus de 6 000 utilisateurs et 1,4 milliard d’euros d’actifs suivis, Omedom attire désormais les professionnels. Présente au Salon RENT et au CES, la solution est perçue comme un outil de différenciation et de fidélisation.
Dans un contexte immobilier sous pression, Coline Sinquin reste catégorique : « Il y aura toujours des propriétaires, et il y aura toujours des successions. » Avec le vieillissement des baby-boomers, la question de la transmission devient centrale. Pour elle, le digital n’est plus une option, mais une nécessité pour reprendre le contrôle et sécuriser l’avenir.
