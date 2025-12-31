Agents immobiliers : « L’assurance, un vrai levier business », Quentin Boyer (AssurAgents)

Dans Mon Podcast Immo, Quentin Boyer détaille au micro de Baptiste Julien Blandet comment l’assurance s’impose comme un nouvel outil stratégique pour les agents immobiliers.

Diversifier ses revenus tout en répondant aux attentes des clients : l’assurance s’impose comme un enjeu stratégique pour les professionnels de l’immobilier. Invité de Mon Podcast Immo, Quentin Boyer détaille comment le courtage en assurance s’intègre désormais au quotidien des agents. Un modèle qui séduit dans un contexte économique tendu.

La baisse des volumes de transactions oblige les professionnels de l’immobilier à revoir leurs modèles économiques. Parmi les pistes explorées : l’assurance. « C’est à la fois une obligation réglementaire et une opportunité business », résume Quentin Boyer, président d’AssurAgent, au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo.

Un courtier pensé pour les pros de l’immobilier

Créée pour répondre aux besoins spécifiques du secteur, AssurAgent se positionne comme un courtier en assurance dédié aux professionnels de l’immobilier. « Nous permettons aux agents, mandataires, syndics ou administrateurs de biens de proposer facilement des assurances à leurs clients, avec jusqu’à 50 % de rétrocommissions », explique Quentin Boyer au micro de Baptiste Julien Blandet.

Transaction, gestion locative ou syndic : la palette est large. Garantie revente, garantie loyers impayés, multirisque immeuble, assurances professionnelles… Une quinzaine de produits couvrent l’essentiel des situations rencontrées sur le terrain. L’objectif est clair : simplifier l’accès à l’assurance sans alourdir le quotidien des agents.

Une plateforme pour gagner du temps… et de l’argent

Concrètement, le professionnel signe une convention de partenariat et accède à une plateforme digitale. « En deux clics, il peut envoyer une documentation, un lien de tarification ou déléguer la relation client à nos équipes », détaille Quentin Boyer dans Mon Podcast Immo. Une manière de générer des revenus complémentaires sans devenir expert en assurance.

Dans un contexte de pression sur les honoraires, cet apport est loin d’être anecdotique. « Diversifier ses sources de revenus est devenu indispensable », insiste le président d’AssurAgent, rappelant que certaines assurances sont de toute façon obligatoires, comme la PNO pour les bailleurs ou la couverture des immeubles depuis la loi Alur.

Des besoins différents selon les métiers

Les attentes varient selon les profils. En transaction, la garantie revente revient en force. « Elle rassure l’acquéreur et permet de lever des freins dans un marché anxiogène », souligne Quentin Boyer. En gestion locative, les classiques restent incontournables : GLI, PNO, multirisque habitation.

Mais de nouveaux produits gagnent du terrain. Le dépôt de garantie, par exemple, séduit de plus en plus de locataires. « Cela leur évite d’avancer un ou deux mois de loyer en plus des honoraires », explique Quentin Boyer au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo.

Côté syndic, la montée des litiges change la donne. « On observe une forte demande pour les protections juridiques, afin d’anticiper conflits et sinistres », note-t-il.

Vers des assurances toujours plus sur mesure

L’assurance immobilière n’a pas fini d’évoluer. Grâce à des partenariats avec des courtiers grossistes et des dizaines de compagnies, AssurAgent développe des produits sur mesure : garanties post-vente contre les vices cachés, RCP spécifiques pour marchands de biens, ou encore certifications basées sur l’intelligence artificielle pour sécuriser les loyers.

« Il n’y a pas de limite : dès qu’un besoin émerge, on peut créer une solution adaptée », conclut Quentin Boyer.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Quentin Boyer sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

