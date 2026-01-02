Réseau immobilier : « On a confiance en ce qu’on peut apporter à chaque conseiller immobilier », Émilie Viala (Noovimo Sud-Ouest)

Dans Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Émilie Viala. La directrice générale de Noovimo Sud-Ouest détaille un modèle fondé sur la proximité, l’accompagnement des conseillers et l’apport de l’intelligence artificielle.

Proximité, accompagnement et innovation. Invitée de Mon Podcast Immo, Émilie Viala, directrice générale de Noovimo Sud-Ouest, détaille la stratégie d’un réseau immobilier qui revendique une croissance maîtrisée, centrée sur les conseillers et dopée à l’intelligence artificielle. Un positionnement assumé, à l’heure où les réseaux cherchent un nouveau souffle.

Derrière la multiplication des réseaux immobiliers, une même question revient : comment attirer et surtout fidéliser les conseillers dans un marché sous tension ? Pour Émilie Viala, la réponse est claire : miser sur l’humain, sans tourner le dos à la technologie.

Un réseau né à Nantes, déployé en Nouvelle-Aquitaine

Noovimo voit le jour en 2013, sous l’impulsion de Marc Gallon, sur le pourtour nantais. Neuf ans plus tard, l’aventure prend une nouvelle dimension avec la création de Noovimmo Sud-Ouest. « En 2022, on s’est rapprochés pour développer le réseau sur la Nouvelle-Aquitaine », explique Émilie Viala au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Depuis ses débuts, le réseau revendique une organisation par secteurs et un accompagnement individualisé des conseillers immobiliers. Pas de modèle industriel, mais une structure à taille humaine. « On a confiance en nos valeurs, en notre stratégie de développement, et surtout en ce qu’on peut apporter à chaque conseiller immobilier », insiste la dirigeante.

Proximité, valeurs et accompagnement au quotidien

Ce qui fait la singularité de Noovimmo Sud-Ouest, c’est cette notion de proximité, revendiquée comme un marqueur fort. « Il y a beaucoup d’humanité dans notre fonctionnement », souligne Émilie Viala. Être présent, écouter, accompagner : la direction assume un rôle de soutien permanent auprès des équipes.

Un choix stratégique dans un contexte où de nombreux agents cherchent davantage de sens et de reconnaissance. « Fidéliser mes équipes, c’est extrêmement important. Être auprès d’elles, c’est ce que j’aime », confie-t-elle au micro d’Ariane Artinian.

L’IA comme levier, pas comme substitut

Humain, oui. Mais pas sans innovation. Noovimo Sud-Ouest a intégré une couche d’intelligence artificielle dans son organisation, avec un objectif précis : libérer du temps commercial. « Aujourd’hui, on travaille avec Siana, un agent conversationnel récompensé par le SNPI », explique Émilie Viala.

Concrètement, cet outil agit comme une secrétaire virtuelle : création de dossiers vendeurs ou acquéreurs, génération de tâches, suivi administratif. « Cela permet au conseiller d’être recentré sur le projet immobilier, sur le vendeur et l’acquéreur », détaille la dirigeante.

Une feuille de route claire à l’horizon 2026

Côté développement, pas de course effrénée aux volumes. L’objectif est mesuré : recruter entre 20 et 25 conseillers par an. « La croissance doit rester cohérente avec nos valeurs », affirme Émilie Viala.

Un positionnement assumé, qui tranche avec les stratégies d’expansion rapide observées dans le secteur. Chez Noovimo Sud-Ouest, la priorité reste la solidité du collectif et la qualité de l’accompagnement.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Émilie Viala sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

