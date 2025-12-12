Immobilier de prestige côte sud-ouest : Un marché porteur et des transactions records en 2025

Pays nantais, Charente-Maritime, bassin d’Arcachon, pays basque : les marchés de prestige ont fonctionné particulièrement bien en 2025 avec la conclusion de ventes records ! Le point avec le réseau Sotheby’s International Realty France – Monaco.

Les Américains sont revenus depuis 2024, ainsi que la clientèle française traditionnelle qui investit sur les marchés des résidences secondaires et les investisseurs français en quête de biens irréprochables… En 2025, l’immobilier de prestige sur la côte sud-ouest française a été dynamique. Sotheby’s International Realty France-Monaco livre son analyse.

Des transactions records sur la côte sud-ouest

« Avec dix agences implantées sur les marchés stratégiques de la côte sud-ouest française pour l’immobilier de prestige, nous observons des tendances similaires de Nantes à Saint-Jean-de-Luz : nous réalisons moins de ventes mais à des prix plus élevés, avec des transactions records sur presque tous ces marchés. Ces derniers ont connu en 2025 un regain d’activité, surtout sur le secteur haut de gamme avec des biens de grande qualité. Nous sommes certes sur un marché d’acheteurs mais ceux-ci veulent des propriétés de la meilleure qualité possible, notamment en matière de rénovation», décrypte Alexander Kraft, Président-Directeur Général de Sotheby’s International Realty France – Monaco.

Nantes : de beaux budgets mais les délais restent longs

A Nantes, l’agence a de très belles propriétés en portefeuille et des acheteurs bénéficiant de moyens importants mais les délais pour conclure une transaction restent longs.

« Nous avons de très beaux dossiers en cours actuellement. Nous ne pouvons pas vraiment parler de regain d’activité sur le marché au global – nous avons encore de nombreux biens à vendre – mais sommes en train de réaliser une belle année car vendons moins de biens à des prix plus élevés. Étonnement ce sont les biens très chers qui bougent, comme les beaux hôtels particuliers en hypercentre de Nantes entre 1,5 et 2,5 millions d’euros qui partent plus facilement qu’auparavant. Nous pensons que l’année 2026 sera une très belle année mais tout dépend en réalité du contexte économique et géopolitique international donc nous devons rester prudents sur nos prévisions », explique Caroline Louboutin, directrice de Nantes Sotheby’s International Realty.

A Nantes et alentours, ce sont majoritairement des Français qui achètent. L’agence a des très beaux mandats à venir mais certains toucheront sans doute plutôt des Américains, notamment lorsqu’il s’agit de châteaux, biens dont cette clientèle est très friande.

Charente-Maritime : moins de transactions mais des ventes records

En Charente-Maritime, même constat : moins de transactions mais des ventes records dans tous les marchés couverts par le réseau. Fort de quatre agences dans le département, à La Rochelle, à Saint-Martin-de-Ré (sur l’île de Ré), à Royan et à Saint-Pierre-d’Oléron (sur l’île d’Oléron), Vincent Petit et ses collaborateurs ont connu une très belle année et vont au moins doubler leur chiffre d’affaires par rapport à 2024.

« Que l’on regarde le nombre de mandats ou le nombre de transactions réalisées en 2025, les chiffres reflètent une année exceptionnelle sur les quatre marchés. Ainsi, dans l’agglomération de La Rochelle, 30% des biens actuellement en vente affichés à plus de 1 million d’euros sont commercialisés par La Rochelle Île de Ré Sotheby’s International Realty et 38% de ceux affichés à plus de 1,5 million d’euros sur l’île de Ré. Dans l’agglomération de Royan, 37% des biens à vendre à plus de 800 000€ sont commercialisés par Royan Île d’Oléron Sotheby’s International Realty. Sur l’île d’Oléron, ce sont 46% des biens affichés à plus de 700 000€. », rapporte Vincent Petit.

Et il ajoute : « 66% des ventes à plus de 1,5 million d’euros dans l’agglomération de La Rochelle et 34% des ventes à plus de 1,5 million d’euros sur l’île de Ré ont été réalisées par La Rochelle Île de Ré Sotheby’s International Realty. Dans l’agglomération de Royan, 25% des ventes à plus de 1 million d’euros ont été réalisées par Royan Île d’Oléron Sotheby’s International Realty, comme 29% des ventes à plus de 700 000€ Sur l’île d’Oléron. »

Quelques exemples de transactions records

Bassin d’Arcachon et Bordeaux : une excellente année

« Chacun des trois marchés que nous couvrons a ses spécificités mais au global, avec un volume de ventes plus élevé à des prix plus élevé, 2025 sera pour nous une année record depuis la création de l’agence en 2002 », se réjouit Carmen Milcent, directrice des trois agences. « A Bordeaux et au Cap-Ferret on observe un retour des Américains depuis octobre 2024, ce qui a contribué à cette magnifique année. A leurs yeux, du fait de son architecture, Bordeaux est un petit Paris moins cher et à seulement deux heures en train de Paris. Ils y recherchent plutôt un pied-à-terre, c’est-à-dire l’équivalent d’un appartement familial bien situé dans la ville.»

Le marché du Pyla se montre plus dynamique que celui du Cap-Ferret en termes d’activité mais cela est lié à leur nature : le Cap-Ferret est orienté résidences secondaires, avec des vendeurs peu pressés, ce qui génère naturellement une envolée des prix. Le Pyla est un marché plus mixte, avec plus de résidences principales : les ventes s’y font au prix du marché.

De manière générale, car il y a toujours des cas particuliers, la durée de prise de décision sur l’achat d’un bien haut de gamme à Bordeaux peut s’allonger car les acquéreurs potentiels se livrent à une analyse de marché approfondie avant de se positionner. Les biens les plus aboutis et les mieux placés se vendent d’une façon qui reste fluide ; ce sont des biens qui, à Bordeaux, sont positionnés entre 3 et 5 millions d’euros.

« Sur le Bassin, parmi nos belles ventes en 2025, nos agences ont vendu au Pyla trois maisons avec vues à plus de 3 millions d’euros et une propriété en première ligne autour de 6 millions d’euros. A Bordeaux, l’agence a aussi vendu de très beaux appartements bourgeois autour du prisé quartier Jardin Public entre 8 et 10 000 euros du m²», confie Carmen Milcent.

A Bordeaux, à proximité du Jardin Public – vendu entre 8 et 10 000 euros du m² – appartement d’environ 300 m² avec ascenseur et parkings

Au Pyla-sur-Mer, à 600 m de l’océan – vendue cet été – villa d’environ 300 m², avec vue, sur un jardin de 2 500 m², avec piscine et vue canopée

Le Pays Basque : Une activité dynamique

Le marché de l’immobilier de luxe dans le pays basque a fait montre d’un beau dynamisme au global sur l’année 2025 mais avec des périodes plus ou moins actives : après une légère reprise depuis le début de l’année jusqu’au printemps, l’activité avait diminué jusqu’en août où elle reprend fortement depuis.

« Sur les 3 derniers mois, nous avons ainsi réalisé plus de transactions que sur le reste de l’année. Nos équipes concluent des ventes sur tous les segments de marché mais les ventes très haut de gamme, au-dessus de 7 millions d’euros, sont longues – et il existe une tendance à surenchérir côté vendeurs parfois – car la cible reste retreinte et les niveaux de prix sont très élevés : les acheteurs ont recours à des conseils et l’analyse est plus longue avant une prise de décision », décrypte Bénédicte Marchal, directrice de Biarritz Sotheby’s International Realty et Saint-Jean-de-Luz Sotheby’s International Realty.

Le haut de gamme connaît cependant un regain d’intérêt, et les transactions peuvent aller assez vite. Les deux agences ont réalisé dans l’année plusieurs transactions autour de 3 millions d’euros.

« Nous notons un regain d’activité pour les biens autour de ce prix-là avec pas mal de demandes pour des appartements ou des maisons. Sur nos marchés, les acheteurs sont français mais aussi internationaux. Nous observons le retour des Espagnols, essentiellement Madrilènes, et les Américains sont toujours aussi friands de la côte basque. Nous sommes par exemple en train de vendre à des clients américains un appartement d’environ 80 m² en première ligne à Biarritz, au-dessus de la mythique plage Miramar, avec une terrasse de 50 m², dans un ancien hôtel particulier, autour de 2 millions d’euros», poursuit Bénédicte Marchal.

Biarritz, au-dessus de la plage du Miramar – vendu 1 980 000 € – appartement d’environ 80 m² avec vue mer et terrasse de 50 m²

Un fort regain d’intérêt ou d’activité sur la côte sud-ouest

« Avec quelques nuances propres à chaque marché, le constat pour 2025 est dans l’ensemble le même sur le littoral sud-ouest français : ces marchés connaissent un fort regain d’intérêt ou d’activité, avec la conclusion de transactions exceptionnelles. Les ventes sur le très haut de gamme restent longues car nécessitent une vraie analyse avant prise de décision mais elles finissent par se concrétiser. Trois profils de clients portent essentiellement ces marchés : les Américains de retour depuis un an, les Français qui reviennent peu à peu sur les résidences secondaires et les investisseurs à la recherche de propriétés sans défaut quand il reste de belles opportunités à réaliser sur ces marchés en plein essor», commente Alexander Kraft.

Et il conclut : « Cette tendance à la conclusion d’un peu moins de ventes mais à des prix plus élevés correspond à celle que nous observons également à l’échelle nationale, comme nous l’indiquons depuis 2023. Au vu des résultats actuels du réseau, notre chiffre d’affaires pour 2025 devrait dépasser de 20 à 30% celui de l’année 2024 dans presque toutes nos agences. »

