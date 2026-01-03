Agents immobiliers : « Automatiser le suivi des prospects avec la voie », Augustin Cousin (Siana)
Augustin Cousin, cofondateur de Siana, est l’invité de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo. Il dévoile un assistant vocal intelligent qui révolutionne le suivi des prospects immobiliers.
Siana veut révolutionner la gestion des prospects immobiliers. Invité de Mon Podcast Immo, Augustin Cousin, cofondateur de la start-up, dévoile un assistant vocal intelligent qui capte et traite les données en temps réel pour booster la réactivité des agents. Une innovation saluée au Salon Rent.
Faciliter la vie des agents immobiliers en automatisant la saisie de leurs interactions clients : c’est le pari d’Augustin Cousin. Au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, le cofondateur de Siana dévoile une solution qui repose sur la voix et l’intelligence artificielle pour transformer le suivi des prospects.
« On est parti du constat que les agents peinent à renseigner correctement leurs outils CRM, alors que c’est crucial pour convertir un prospect en mandat », explique Augustin Cousin. L’idée : permettre à l’agent d’enregistrer à la volée ses observations ou ses échanges via une application mobile. En langage naturel, sans remplir de cases. « Toute la donnée est automatiquement transcrite, structurée et injectée dans les bons outils », précise-t-il.
Une saisie de données en temps réel, sans friction
Siana, c’est un assistant vocal intelligent. L’agent immobilier clique sur un bouton, parle, et l’application s’occupe du reste : transcription, structuration de la donnée, relance automatique des contacts. « L’objectif, c’est de raccourcir au maximum le temps entre l’échange avec un client et son enregistrement dans le système », souligne Augustin Cousin. Fini le retard de saisie, les oublis, le travail de ressaisie au bureau.
Pour répondre aux nouveaux usages, la start-up mise sur la mobilité. L’outil est pensé d’abord pour smartphone. « Le téléphone, c’est l’outil du terrain. Mais on prévoit aussi une extension web, et des partenariats comme celui avec La Loupimo pour intégrer la donnée vérifiée dans les process existants », précise-t-il.
Vers une gestion fluide et connectée des portefeuilles
La promesse : ne pas ajouter un outil de plus, mais s’intégrer aux flux de travail déjà en place. La donnée peut être partagée avec d’autres outils partenaires, comme La Loupimo, et bientôt avec des collaborateurs. « On travaille sur un mode collaboratif prévu pour début 2026, avec des fonctions de partage de dossiers et de mandats », annonce Augustin Cousin.
Le gain de temps est considérable. Lors d’une visite, par exemple, l’agent peut dicter à chaud un brief qui sera immédiatement disponible et exploitable. Résultat : une meilleure réactivité, une satisfaction client renforcée. « On veut aider les agents à répondre aux attentes d’instantanéité des clients », résume-t-il.
Un modèle simple et accessible
Disponible sur l’App Store et Google Play sous le nom « Siana Assistant Immo », l’application propose une prise en main immédiate. L’inscription se fait en 30 secondes. L’agent peut ensuite parler de ses dossiers « chauds », importer son portefeuille et commencer à exploiter l’outil.
Le modèle économique est clair : après 8 jours d’essai gratuit, l’abonnement s’élève à 35 euros par mois et par utilisateur. Des tarifs dégressifs sont prévus pour les agences et les réseaux.
Récompensée à plusieurs reprises au Salon Rent, la solution Siana a su convaincre les professionnels de son utilité. Une start-up à suivre, à l’écoute des besoins concrets du terrain.
