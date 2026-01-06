A vendre à Ollioules : Bastide du XVIIIᵉ siècle au cœur d’un domaine de 4,5 hectares
Cette bastide du XVIIIᵉ siècle, de 700 m², plantée sur 4,5 hectares de terres agricoles, avec piscine et dépendances, est proposée à la vente par John Taylor.
Cette Bastide du XVIIIᵉ siècle est située à quelques kilomètres de Toulon, au cœur d’un environnement plat et verdoyant typiquement provençal. La propriété s’étend sur un domaine agricole de 4,5 hectares. Chargée d’histoire, elle est restée dans la même famille pendant près de deux siècles et a bénéficié d’une rénovation complète en 2012, alliant authenticité et confort contemporain.
Une bastide de commandement à la fin du XVIIIᵉ siècle
La propriété aurait accueilli au tournant de la fin du XVIIIᵉ siècle la première commanderie liée à Napoléon Bonaparte dans la région, alors qu’il n’était encore qu’un jeune officier d’artillerie. À cette époque troublée, le domaine aurait servi de point stratégique et de lieu de rassemblement, renforçant son statut de bastide de commandement au cœur du Var.
Si cette page d’histoire participe aujourd’hui à l’âme et au prestige du lieu, elle confère surtout à la propriété une dimension patrimoniale rare, où se mêlent élégance provençale et mémoire nationale.
Développant environ 700 m² habitables répartis sur trois niveaux, la bastide respecte les codes architecturaux de son époque : façade parfaitement symétrique, toiture à quatre pans et belles hauteurs sous plafond. Un bâtiment attenant datant du XVIIᵉ siècle complète l’ensemble et abrite une cuisine professionnelle ainsi qu’un appartement de gardiens.
Le rez-de-jardin s’ouvre sur une élégante entrée sous verrière, menant à un vaste salon parqueté, une salle à manger lambrissée, une cuisine aux normes professionnelles et plusieurs espaces de service.
Jusqu’à dix chambres avec sanitaires
Les étages accueillent de grands salons de réception, une suite, un bureau ainsi qu’un appartement privé composé de quatre chambres. L’agencement permettrait aisément la création de jusqu’à dix chambres avec sanitaires, selon le projet envisagé.
Les dépendances, d’une surface totale d’environ 180 m², comprennent un garage, une cave voûtée et divers espaces de stockage.
À l’extérieur, la terrasse principale orientée plein sud prolonge harmonieusement la façade. La piscine de 13 x 8 m, entourée de vastes espaces de réception. Le parc, structuré autour d’une allée d’oliviers tricentenaires, de cyprès et de pins, offre un cadre d’une grande authenticité et d’un calme absolu.
Le prix : 4 200 000 €. Le contact : John Taylor.