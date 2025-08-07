Immobilier Lorgues : Bergerie réhabilitée au cœur d’un domaine viticole et oléicole à vendre

Ce domaine viticole et oléicole d’environ 55 hectares, à 2,5 km du village très prisé de Lorgues, avec son ancienne bergerie en pierre, entièrement rénovée, est un monde à part qui ne se donne qu’à ceux capables d’en ressentir l’âme. Il à vendre 2 950 000 €.

Il est des lieux qui invitent à un art de vivre oublié, où la nature, l’histoire et l’architecture forment un équilibre rare.

À deux pas de Lorgues, dans un secteur préservé du Var, cet domaine d’environ 55 hectares conjugue vignoble, oliveraie, forêt, bâtis anciens et rivière privée, est à vendre par le réseau Janssens immobilier 2 950 000 €.

Entre vignes et oliviers

Le domaine déploie 5,4 hectares de vignes en AOP Côtes de Provence, 2,5 hectares d’oliviers en production, un hectare à replanter, et des bois privés propices à la promenade, à la chasse ou à la simple contemplation.

Une rivière serpente en bordure de propriété, creusant des lônes sauvages et limpides où il est possible de se baigner en toute tranquillité, à l’abri du tumulte. Une singularité précieuse, presque poétique : celle d’un ruban d’eau vive, offert comme un luxe naturel à portée de main.

Selon Anita Le Rolland, chargée de la vente du bien chez Janssens Immobilier à Grimaud, « ce qui crée le coup de cœur ici, ce n’est pas uniquement l’architecture ou le cadre agricole, c’est le lien profond avec la nature et l’histoire du lieu. Ce domaine parle à ceux qui rêvent de produire leur propre huile d’olive, leur vin, de vivre dans un environnement authentique… et de pouvoir se baigner dans leur propre rivière. »

Une ancienne bergerie du XVIIIème siècle

En plein cœur du domaine, une ancienne bergerie du XVIIIème siècle a été patiemment reconstruite en 2006, en collaboration avec un architecte-artiste français. La pierre de Bormes-les-Mimosas, les sols en terre cuite de Salernes, les voûtes, les menuiseries d’époque et les ornements en staff ont été restaurés ou recréés à l’identique.

Pour préserver les façades enduites selon les traditions, l’isolation a été intégrée depuis l’intérieur. Chaque intervention a été pensée dans le respect de la matière ancienne et du confort contemporain.

À l’étage, cinq chambres, dont une suite parentale avec salle de bains en marbre portugais, une salle d’eau et une vaste buanderie transformable en salle de bains supplémentaire.

Un bien chargé d’histoire

A l’extérieur, les chênes blancs et verts classés remarquables, les restanques et les terrasses ombragées dialoguent avec les volumes de la maison.

Plusieurs ruines anciennes, dont celles d’un ancien château, témoignent d’un passé noble et discret. Chaque élément semble murmurer un récit à poursuivre.

Une piscine s’intègre avec discrétion dans le relief. Un hangar agricole de 120 m² ouvre de nombreuses possibilités : galerie, showroom, atelier d’artiste ou garage de collection. La mémoire du lieu est partout.

