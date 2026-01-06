« On transforme une URL d’annonce en vidéo en 3 minutes », Maxime Jegat (Axe Immo)

Maxime Jegat, fondateur d’Aximo, est l’invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Il présente un outil capable de transformer une annonce en vidéo pro en trois minutes.

Invité de Mon Podcast Immo, Maxime Jegat, fondateur d’Aximo, dévoile une solution simple et rapide pour produire des vidéos immobilières prêtes à diffuser. Une innovation pensée pour les agents, qui repose sur l’intelligence artificielle.

Newsletter MySweetimmo

Une vidéo d’annonce pro en trois minutes top chrono

Transformer une simple URL d’annonce immobilière en une vidéo de qualité professionnelle, animée, personnalisée et prête à être partagée ? C’est le pari relevé par Maxime Jegat avec Aximo. « On va créer une histoire sur l’annonce, scripter une voix off, récupérer les images et les animer grâce à l’intelligence artificielle. En trois minutes, c’est prêt », explique le fondateur d’Aximo au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

La solution permet d’ajouter la voix de l’agent immobilier, ou même de créer un avatar à son image. L’idée : incarner les annonces pour renforcer leur impact. Aximo propose trois formules d’abonnement, à partir de 29 euros par mois, avec des crédits permettant de générer un nombre défini de contenus, et des options comme la personnalisation vocale ou la création d’avatar.

Une idée née d’un besoin terrain

À l’origine du projet, un constat simple. « Ma meilleure amie est directrice d’agence et elle avait du mal à valoriser les biens. Elle m’a demandé s’il n’existait pas un moyen de produire facilement des vidéos premium », raconte Maxime Jegat. Ancien professionnel des médias, passé aussi par l’univers du jeu de société, il s’associe et développe la solution.

« Ce qu’on propose n’existait pas, en tout cas pas avec ce niveau de simplicité, d’harmonisation et d’automatisation », insiste-t-il. Le montage vidéo se fait en un clic, avec une interface épurée et intuitive. L’objectif : faire gagner du temps aux agents et leur permettre de se démarquer en ligne.

Automatiser pour mieux valoriser les biens

L’un des enjeux majeurs dans la commercialisation d’un bien immobilier est de capter l’attention rapidement, notamment sur les réseaux sociaux. Aximo entend répondre à cette problématique en réduisant la friction liée à la création de contenu. « On conserve tous les éléments du bien et on les sublime automatiquement. La complexité et le coût ne sont plus un frein », affirme Maxime Jegat.

La plateforme propose aussi d’adapter les formats aux différents usages : horizontal pour les sites web, vertical pour les réseaux sociaux, ou encore formats spécifiques pour les campagnes publicitaires. « Tout est pensé pour que la vidéo soit prête à être diffusée en un clic », précise-t-il.

Une solution pensée pour les agents, clé en main

Concrètement, pour utiliser Aximo, l’agent n’a qu’à se connecter sur le site, s’inscrire, renseigner quelques éléments de personnalisation (secteur, typologie de client, ton souhaité), puis coller l’URL d’une annonce immobilière. « À partir de là, le processus est guidé et automatisé. En trois minutes, la vidéo est générée », détaille Maxime Jegat.

Une fois le montage terminé, l’utilisateur peut ajuster quelques détails, avant de diffuser sur tous les canaux. Le logo de l’agence est automatiquement intégré, garantissant une cohérence d’image. « On propose un outil ultra simple pour créer des vidéos qualitatives sans perdre de temps », conclut-il.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Maxime Jegat sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements