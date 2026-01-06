Rachat de crédit : les bonnes questions à se poser avant de se lancer

Regrouper ses crédits pour alléger ses mensualités peut sembler séduisant. Mais le rachat de crédit n’est pas une solution automatique. Coût total, durée de remboursement, impact sur le budget : voici les bonnes questions à se poser avant de se lancer.

Le rachat de crédit permet de regrouper plusieurs emprunts en un seul afin de réduire le montant des mensualités. C’est une solution en cas de dette importante ou de baisse de revenus. Avant de s’engager, il reste essentiel d’en comprendre les avantages et les limites.

Newsletter MySweetimmo

Pourquoi envisager un rachat de crédit ?

Le rachat de crédit peut répondre à plusieurs besoins comme la restructuration d’une dette importante, l’allégement des dépenses lors d’un changement de situation personnelle ou la préparation d’un projet immobilier.

Une baisse de revenus

Un congé parental, une perte d’emploi, une séparation ou un départ à la retraite entraînent souvent une baisse significative des ressources financières. Le poids du prêt immobilier peut alors devenir difficile à assumer. Dans ce contexte, le rachat de crédit sert à adapter les remboursements à la nouvelle situation du foyer. Cette solution doit cependant être étudiée dès que possible, voire anticipée, pour préserver sa stabilité financière.

Un projet immobilier

Lors de l’étude d’une demande de prêt immobilier, les banques s’intéressent aux revenus du ou des emprunteurs, mais également au taux d’endettement du foyer. En regroupant ses crédits en cours, il est parfois possible d’améliorer de façon significative ce taux d’endettement afin d’obtenir plus facilement un accord de la banque. Cette stratégie mérite une analyse prudente pour ne pas fragiliser sa situation financière à long terme.

Une situation de surendettement

Lorsque les mensualités deviennent trop lourdes, le rachat de crédit peut offrir une bouffée d’oxygène en réduisant considérablement le montant à rembourser chaque mois. Il permet alors de limiter les risques d’impayés ou de découverts et de retrouver une certaine sérénité. Il est notamment possible d’envisager le rachat de crédit avec Meilleurtaux pour régler ses dettes. Regrouper ses emprunts n’est toutefois pas une solution miracle à l’endettement. Il doit s’inscrire dans une démarche de rééquilibrage financier pour éviter l’accumulation de nouvelles dettes dans le futur.

Une gestion financière simplifiée

L’un des principaux avantages du rachat de crédit réside dans le fait que l’emprunteur n’a plus qu’une mensualité à suivre sur ses relevés bancaires et qu’un interlocuteur. Cela simplifie grandement la gestion du budget et réduit le risque d’oublier le prélèvement d’une mensualité.

À lire aussi Crédit immobilier : Les taux devraient légèrement remonter en janvier

Le rachat de crédit est-il vraiment intéressant ?

Pour évaluer l’intérêt d’un rachat, il faut s’intéresser à l’impact concret sur le montant des mensualités, la durée de l’emprunt et le coût total du crédit.

L’impact sur les mensualités

Grâce à l’allongement de la durée de remboursement, à l’obtention d’un meilleur taux ou à la combinaison des deux, le rachat de crédit permet de baisser les mensualités. Ce n’est pas négligeable, notamment dans le cas d’un prêt immobilier sur 20 ou 25 ans. Les mensualités d’un propriétaire peuvent en effet dépasser les 1 000 euros. Sur une durée plus courte, de 15 ans par exemple, elles avoisinent en moyenne les 1 500 euros selon les chiffres du Crédit Agricole. Il faut garder à l’esprit que plus le rachat de crédit est tardif, moins les économies réalisées le rendent intéressant.

L’allongement de la durée du crédit

La réduction des mensualités implique généralement un allongement de la durée du remboursement. Un crédit plus long à rembourser peut devenir pénalisant dans certaines situations, comme à l’approche de l’âge de la retraite, synonyme de baisse des revenus. Il faut donc s’assurer que la durée choisie soit cohérente avec l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle.

Le coût total du crédit

Le rachat de crédit réduit le niveau des mensualités, mais augmente le coût total à rembourser, en raison notamment des frais de dossier ou de l’assurance emprunteur qui couvre une période plus longue. Sur plusieurs années, le coût d’une assurance de prêt immobilier se chiffre facilement en milliers d’euros. Il ne faut donc pas hésiter à comparer le coût avant et après le rachat de crédit pour évaluer la pertinence de l’opération.

Quels crédits inclure dans le rachat ?

Le rachat de crédit peut aussi bien englober les crédits à la consommation que les crédits immobiliers.

Le prêt immobilier

Le rachat de crédit peut inclure le prêt immobilier, notamment lorsque le capital restant dû est important et lorsque les taux d’emprunt sont devenus plus intéressants. Attention toutefois, puisque l’allongement d’un crédit immobilier signifie aussi celui de l’assurance emprunteur. En fonction du nombre de mensualités restantes, l’opération peut perdre en intérêt.

Le crédit auto

Le crédit auto, qui représente une dépense de plusieurs centaines d’euros dans le budget d’un ménage, est souvent intégré dans un regroupement d’emprunts. Une intégration dans un rachat permet de lisser cette charge sur une durée plus longue pour en réduire l’impact sur le budget.

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation facilitent l’achat de nouveaux meubles ou la réalisation de travaux de rénovation. En raison de la facilité à les obtenir et de leurs taux élevés, ils peuvent rapidement peser sur le budget d’un ménage. Les regrouper devient un levier pour éviter des charges mensuelles importantes et des fins de mois compliquées.

Le rachat de crédit est une solution qui peut se révéler pertinente dans de nombreux cas, à condition toutefois d’être parfaitement comprise et surtout adaptée à la situation de l’emprunteur. Se poser les bonnes questions avant de se lancer dans un regroupement d’emprunts reste cependant essentiel. Il s’agit d’en faire un véritable outil de rééquilibrage financier, plutôt qu’une solution éphémère à un manque de rigueur dans sa gestion budgétaire.

Source pour le montant des mensualités : https://e-immobilier.credit-agricole.fr/guide-immobilier/pret-immobilier/taux-de-credit-immobilier

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements