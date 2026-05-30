Crédit immobilier : Combien coûte vraiment l’assurance emprunteur ?

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uand on prépare un achat immobilier, le taux du crédit retient souvent l’attention. Mais l’assurance emprunteur peut aussi peser lourd dans le coût total du financement.

Quand on prépare un achat immobilier, on regarde souvent d’abord le taux du crédit. Pourtant, le prix de l’assurance emprunteur peut aussi peser lourd dans le coût total du financement. Obligatoire dans les faits pour obtenir un prêt immobilier, cette assurance protège la banque et l’emprunteur en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité de remboursement.

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À quoi sert l’assurance emprunteur dans un crédit immobilier ?

L’assurance emprunteur garantit tout ou partie du remboursement du prêt si l’emprunteur ne peut plus faire face à ses échéances dans certaines situations prévues au contrat. Les garanties les plus courantes concernent le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’invalidité permanente ou l’incapacité temporaire de travail.

Son coût dépend du profil de l’emprunteur, du montant emprunté, de la durée du crédit, des garanties choisies et de la quotité assurée. Deux co-emprunteurs peuvent par exemple choisir d’être couverts chacun à 50 %, ou à 100 % chacun pour une protection plus complète. Ce choix influence directement le coût de l’assurance.

Quels critères font varier le prix de l’assurance emprunteur ?

Le prix d’une assurance emprunteur n’est pas le même pour tous les emprunteurs. L’âge, l’état de santé, la profession, la pratique de certains sports, le statut fumeur ou non-fumeur, le montant du capital assuré et la durée du prêt peuvent faire varier la cotisation.

Le mode de calcul compte aussi. Certains contrats appliquent un tarif sur le capital initial emprunté, avec une cotisation stable pendant toute la durée du prêt. D’autres calculent le coût sur le capital restant dû, ce qui peut faire évoluer les cotisations au fil des années. Pour comparer les offres, il faut donc regarder le taux, mais aussi le coût total de l’assurance sur toute la durée du crédit.

Pour aller plus loin sur les facteurs qui influencent le coût final, le guide consacré à l’ assurance emprunteur prix de Malakoff Humanis détaille les principaux critères à examiner avant de choisir ou de changer de contrat.

À lire aussi Comment utiliser un retrait d’assurance vie pour financer un achat immobilier ?

Peut-on réduire le coût de son assurance emprunteur ?

Oui, notamment grâce à la délégation d’assurance. Depuis plusieurs années, l’emprunteur peut choisir une assurance différente de celle proposée par sa banque, à condition que le niveau de garanties soit équivalent. Depuis la loi Lemoine, il est aussi possible de changer d’assurance emprunteur à tout moment, sans attendre la date anniversaire du contrat.

Cette évolution a renforcé la concurrence et peut permettre de réaliser des économies, surtout lorsque le contrat bancaire initial est plus cher qu’une offre alternative. MySweetImmo expliquait déjà les grands principes de cette réforme dans son article consacré à la loi Lemoine .

Pour comparer correctement deux contrats, il ne suffit pas de regarder la mensualité. Il faut examiner le coût total, le taux annuel effectif d’assurance, les exclusions, les délais de carence, les franchises et les garanties réellement couvertes.

L’objectif n’est pas seulement de payer moins cher, mais d’obtenir une couverture adaptée à son projet immobilier et à sa situation personnelle. Avant de signer une offre de prêt ou de changer d’assurance, mieux vaut donc demander plusieurs simulations et vérifier l’équivalence des garanties exigée par la banque. Une assurance emprunteur moins chère peut être une bonne affaire, à condition de rester bien protégé.

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