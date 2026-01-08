Immobilier Pologne : Eiffage Immobilier transforme un ancien site de dépôt de tramways en logements
Eiffage Immobilier en Pologne engage la transformation d’un ancien dépôt de tramways dans le quartier de Jeżyce à Poznań en 230 logements, commerces et bureaux
Eiffage Immobilier en Pologne remporte la requalification d’un ancien site de dépôt de tramways à Poznań. Actuellement inoccupé, il fera l’objet d’une opération de réhabilitation urbaine incluant des logements, des commerces et des bureaux.
Un ancien dépôt de tramways inutile depuis 2010
Le site situé rue Gajowa est le plus ancien dépôt de tramways de Poznań. Mis en service il y a plus de 130 ans, il a cessé d’opérer en 2010 avec le départ du dernier tram. Le projet prévoit la construction de deux bâtiments résidentiels et la rénovation du bâtiment principal du dépôt, ainsi que celle des bâtiments historiques attenants. La réalisation sera effectuée par Eiffage Construction.
L’élément central de l’opération repose sur la réhabilitation du bâtiment principal de l’ancien dépôt de tram. Plus de 5 300 m² de surfaces utiles y seront aménagés pour accueillir des restaurants, des commerces et une halle de marché. Une partie du bâtiment sera également aménagée en bureaux. Les deux bâtiments historiques présents sur la parcelle feront l’objet d’une restauration complète.
« Eiffage Immobilier s’attache à développer des projets qui s’inscrivent au mieux dans le tissu urbain existant, en respectant l’identité des lieux, explique Tymon Nowosielski, président d’Eiffage Immobilier Pologne. L’enjeu est de créer un lieu structurant pour Poznań, destiné à devenir un espace attractif pour les habitants comme pour les visiteurs ».
Un programme résidentiel intégré au site historique
Le programme proposera près de 230 logements, allant du studio au cinq-pièces, conçus avec des finitions contemporaines et de qualité. Les abords extérieurs intégreront des espaces paysagers, du mobilier urbain et des stationnements vélos, avec un toit végétalisé.
Les travaux du premier bâtiment résidentiel, composé de 96 appartements, débuteront au deuxième trimestre 2026, pour une livraison entre fin 2028 et début 2029. La livraison du second bâtiment, comprenant 131 appartements, est prévue quant à elle sur fin 2027 – début 2028.
Une architecture contemporaine qui respecte le caractère historique du site
« Notre approche vise à respecter le contexte et l’histoire de ce site emblématique de Jeżyce, afin de créer un espace qui s’intègre naturellement au quartier », souligne Łukasz Ekwiński, architecte du cabinet Demiurg en charge du projet.