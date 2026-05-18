Immobilier Europe : Que peut-on acheter avec 681 500 euros ?

Avec 681 500 €, peut-on acheter une villa en Espagne, un appartement à Paris ou une maison en Irlande ? Comparatif des marchés européens.

Selon le dernier indice des prix de l’immobilier résidentiel du CSO en Irlande, le prix médian le plus élevé pour un logement irlandais au cours des 12 mois précédant février 2026 était de 681 500 € à Dún Laoghaire-Rathdown, dans le comté de Dublin.

Si les maisons en Irlande peuvent atteindre de tels prix de vente, une question se pose : que peut-on acheter avec 681 500 € en Europe ? L’agence immobilière et cabinet d’experts-géomètres Long & Co. a mené l’enquête.

« L’indice des prix de l’immobilier résidentiel reflète la situation actuelle du marché immobilier irlandais, caractérisée par une offre faible et des prix élevés. Le prix médian nous amène à nous interroger sur le type de bien, son emplacement et son rapport qualité-prix en Irlande. Nous avons donc commencé à nous demander ce que l’Europe avait à offrir pour 681 500 €. Le moins qu’on puisse dire, c’est que nos recherches ont été fructueuses ! », explique Ronán Long, SCSI MRICS, Fondateur de Long & Co.

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681 500 € : voici ce que vous pouvez acheter en Europe

Irlande

9 690 maisons étaient disponibles en Irlande pour 681 500 €, mais que pouvez-vous vous offrir avec un budget plus conséquent ? À Coolreagh, dans le comté de Clare, vous pouvez acquérir Fort Edward, une demeure de style géorgien.

Si cela ne vous suffit pas, le château de Geashill, dans le comté d’Offaly, est une option à considérer. À Ballina, dans le comté de Mayo, vous pouvez vivre sur les rives du Lough Conn pour 675 000 €, mais si la péninsule de Renvyle, dans le Connemara, vous séduit davantage, une maison est disponible pour 650 000 €.

Avec 681 500 €, vous pouvez également acquérir l’un des 2 609 logements disponibles dans les quartiers les plus prisés de Dublin, de Kilmainham à Sallynoggin, en passant par Malahide et Dalkey. À Kilmainham, vous pourrez acheter un appartement luxueux dans une demeure historique rénovée, tandis qu’à Dalkey, vous trouverez des cottages en bord de mer. Si vous préférez un emplacement plus central, un appartement dans le centre de Dublin vous placera au cœur de l’animation.

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Paris, Londres, Rome : un appartement en centre-ville reste accessible

Angleterre

Des vastes manoirs de campagne aux résidences balnéaires, l’Angleterre a beaucoup à offrir. Avec un budget d’environ 592 870 £, Long & Co. a trouvé des biens allant d’appartements modernes et élégants à des demeures historiques dans des régions huppées comme le Surrey, le Berkshire et le Hampshire.

Londres, avec 30 662 propriétés disponibles dans votre budget et une population de plus de neuf millions d’habitants, propose de nombreux biens haut de gamme pour une vie citadine moderne. Vous pouvez même vivre comme un véritable Londonien de l’East End pour 550 000 £.

Si vous souhaitez un peu plus d’espace, vous trouverez des maisons mitoyennes avec jardin en périphérie de la ville, même si le trajet sera plus long. En résumé, Londres propose des biens immobiliers similaires à ceux de Dublin.

France

Villas avec piscine sur la Côte d’Azur, maisons dans les vignobles et appartements à Chamonix-Mont-Blanc : la France vous offre toutes les possibilités d’apprécier sa beauté.

Avec 5 647 biens disponibles à Paris, 681 500 € pourraient vous permettre d’acquérir un appartement au cœur de la ville de l’amour. Vous pouvez choisir un appartement en bord de Seine ou dans le célèbre arrondissement de Villa Montmorency.

Si l’effervescence de la ville, avec ses monuments emblématiques, ses cafés et sa mode en constante évolution, ne vous convient pas, vous pouvez étendre vos recherches à la périphérie et dénicher un appartement en bordure du magnifique parc du Bois de Vincennes.

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Espagne, Portugal, Italie : le soleil et l’espace au même prix

Italie

De Milan au lac de Côme en passant par la Toscane, l’Italie offre des biens immobiliers pour tous les goûts.

À Rome, la capitale, vous avez le choix parmi 23 157 propriétés dont le prix peut atteindre 681 500 €. Les appartements sont courants et vous pouvez profiter d’une vue sur le Tibre, vivre aux portes de la Cité du Vatican ou à proximité du Colisée pour la somme de 595 000 €. Bien sûr, en Italie, le mélange des saisons, de la culture et de l’histoire est incontournable.

Espagne

Reposez-vous sur la Costa del Sol, imprégnez-vous de la culture et du dynamisme de Barcelone ou partez à la découverte d’Ibiza où vous pourrez profiter d’un style de vie paisible ou animé.

Vous pouvez également vous rendre à Madrid, la capitale espagnole, qui propose 9 404 logements, appartements et penthouses. Pour 681 500 €, vous pouvez vous installer en plein centre-ville, dans le quartier de Recoletos, où des studios et des appartements plus spacieux sont disponibles à quelques pas du parc du Retiro.

Pour plus de liberté, vous pouvez opter pour un logement dans le quartier de Fuencarral-El Pardo et profiter de la nature à votre porte.

Portugal

Si vous rêvez de plus de 300 jours de soleil par an, pourquoi ne pas investir vos 681 500 € dans un appartement ou une maison en Algarve ? Si vous préférez la vie citadine, Porto vous attend.

La région de Lisbonne propose 11 336 biens immobiliers. Vous y trouverez des appartements dans des résidences sécurisées avec piscine et des maisons à proximité du centre-ville. Comptant parmi les capitales les plus ensoleillées d’Europe (plus de 2 800 heures d’ensoleillement par an), Lisbonne vous offre un riche patrimoine culturel et historique.

« Comme on peut le constater, 681 500 € offrent de nombreuses possibilités à travers l’Europe, précise Ronán Long. En Irlande, cette somme permet d’acquérir d’excellentes maisons dans des emplacements de choix, tandis qu’à l’étranger, on trouve des villas ensoleillées en Espagne, le charme historique de l’Italie et des appartements élégants en ville, à Paris ou à Londres. Cela montre à quel point les priorités en matière de style de vie peuvent varier d’un pays à l’autre, qu’il s’agisse d’espace, de soleil, de culture ou de praticité. Au final, la notion de valeur est subjective et varie d’un acheteur à l’autre, ce qui rend le choix d’un bien immobilier si passionnant ».

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