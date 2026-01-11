Immobilier de luxe à la montagne : Un marché boosté par les Jeux olympiques d’hiver 2030

Porté par le tourisme quatre saisons et les perspectives des Jeux olympiques d’hiver 2030, le marché immobilier alpin confirme sa solidité. Des stations comme Courchevel ou Megève aux destinations familiales en plein essor, la demande pour des biens haut de gamme et bien situés ne faiblit pas. Décryptage avec Kretz Real Estate.

Le marché immobilier des Alpes confirme sa solidité, boosté par un tourisme quatre saisons et la préparation des Jeux olympiques d’hiver 2030. Kretz Real Estate, qui entend renforcer sa présence dans l’ensemble des Alpes, décrypte le marché d’exception des stations de ski alpine qui bénéficie d’une demande soutenue pour les biens premium.

L’essentiel Le marché immobilier des Alpes reste très résilient, porté par le tourisme quatre saisons et la préparation des Jeux olympiques d’hiver 2030

Forte demande pour des biens rares, rénovés, clés en main et haut de gamme.

De 25 000 à 35 000 €/m², jusqu’à 45 000 €/m² pour l’exceptionnel à Courchevel

Chalets haut de gamme entre 12 000 et 18 000 €/m² à Megève

De 10 000 à 13 000 €/m² pour les biens premium, plus pour vue Mont-Blanc à Chamonix

De 8 000 à 11 000 €/m² et une ambiance plus familiale aux Houches

Newsletter MySweetimmo

Les 3 Vallées : Des prix au sommet

Le domaine des 3 Vallées, plus grand domaine skiable au monde, reste l’épicentre de l’immobilier ultrapremium en montagne.

À Courchevel 1850, les prix atteignent des niveaux records, oscillant entre 25 000 et 35 000 €/m², avec des sommets dépassant 45 000 €/m² pour les biens les plus exceptionnels. Les chalets ultra-luxe, dotés de piscines intérieures, spas, salles de cinéma, ski-rooms et conciergerie, se négocient entre 30 et 80 millions d’euros, faisant de la station l’une des plus sélectives d’Europe.

Méribel, prisée pour son élégance discrète et son architecture authentique, affiche des prix élevés mais plus accessibles, avec une demande soutenue pour les chalets contemporains offrant accès aux pistes et prestations hôtelières. À Val Thorens, réputée pour sa situation en altitude et son attractivité locative, la rareté des biens individuels contribue à maintenir des prix robustes, souvent supérieurs à 12 000 €/m² pour les biens haut de gamme.

L’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030, notamment à Courchevel, devrait encore renforcer l’attractivité de la vallée, tout comme l’amélioration de la desserte de la Maurienne via la future ligne Paris–Turin. Celle-ci devrait avoir un impact non négligeable sur les prix de l’immobilier dans cette zone stratégique.

Megève : Des chalets haut de gamme entre 12 000 et 18 000 €/m²

Station emblématique du luxe alpin, Megève séduit par son charme intemporel, son architecture traditionnelle préservée et son art de vivre raffiné. Les prix des chalets haut de gamme se situent entre 12 000 et 18 000 €/m², tandis que les biens les plus prestigieux, dépassent régulièrement les 10 à 20 millions d’euros. Malgré un contexte immobilier national plus contrasté, le marché mégevan reste particulièrement résilient: les biens rénovés ou neufs continuent de voir leur valeur progresser, soutenus par une forte demande d’une clientèle internationale fidèle à la station et par un intérêt croissant pour des biens clés en main.

La station profite également de l’essor d’un tourisme quatre saisons, avec une fréquentation en hausse hors hiver grâce au golf, à la randonnée, aux spas et aux restaurants haut de gamme.

« L’immobilier de luxe à la montagne reste un marché d’une solidité exceptionnelle. Les clients recherchent des biens rares, parfaitement rénovés, offrant un haut niveau de confort et une expérience quatre saisons. Avec l’arrivée des JO d’hiver 2030 et l’amélioration des infrastructures alpines, nous observons une dynamique durable qui renforce la valeur et l’attractivité des stations les plus recherchées» souligne Alexandre Bruneau, CEO de Kretz Real Estate.

Chamonix & Les Houches : un marché international porté par le Mont-Blanc

Véritable destination iconique, Chamonix est le troisième site naturel le plus visité au monde, attirant une clientèle internationale toute l’année. Les prix oscillent entre 10 000 et 13 000 €/m² pour les biens premium, et davantage pour les propriétés offrant une vue imprenable sur le Mont-Blanc.

Aux Houches, l’ambiance plus familiale et résidentielle attire de nombreux acquéreurs, avec des prix généralement compris entre 8 000 et 11 000 €/m² selon l’emplacement et les prestations.

La vallée, active toute l’année, profite pleinement de l’évolution du tourisme alpin : randonnée, trail, VTT, parapente, spas, gastronomie, culture, etc. Ces activités renforcent non seulement l’attractivité du territoire, mais aussi la valeur locative des biens, qui reste très élevée sur l’ensemble de l’année.

Le marché y demeure solide, avec une progression estimée entre +15 et +20 % sur cinq ans pour les biens les plus recherchés, portée par une clientèle d’acheteurs internationaux tels que britanniques, suisses et scandinaves.

Val d’Isère et Tignes : l’excellence alpine entre prestige et stations familiales

Val d’Isère et Tignes, bien que réputées pour leur ski de haut niveau, confirment leur attractivité auprès des familles, grâce à une offre quatre saisons et un marché immobilier solide, conjuguant prestige, sport et dynamisme.

En complément des destinations ultra-premium, Kretz Real Estate observe une montée en puissance des stations familiales, particulièrement recherchées pour leur cadre naturel préservé, leur ambiance village et leur qualité de vie.

La Clusaz, Le Grand-Bornand et Manigod séduisent une clientèle française et internationale en quête d’authenticité à des prix plus accessibles que dans les grandes stations de prestige, tout en affichant une progression constante, portée par la rareté du foncier et l’attrait croissant pour des biens de caractère.

Enfin, à Saint-Gervais et Combloux, la vue sur le Mont-Blanc, la facilité d’accès et le développement d’infrastructures modernes attirent une clientèle familiale et patrimoniale, avec une demande soutenue.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements