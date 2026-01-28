Agences immobilières : Près d’un professionnel sur deux accepte une discrimination raciale
Près de 48 % des agences immobilières testées acceptent ou facilitent une discrimination raciale à la location, selon une enquête 2025 de SOS Racisme. La ministre Aurore Bergé annonce une formation obligatoire pour les agents.
Près d’une agence immobilière sur deux accepte ou facilite une discrimination raciale dans l’accès au logement, selon un testing mené en 2025 par SOS Racisme. Face à ces résultats, la ministre Aurore Bergé annonce une formation obligatoire pour les agents immobiliers.
Un testing mené auprès de près de 200 agences immobilières
Pour cette campagne de testing réalisée en 2025, l’association SOS Racisme a contacté 198 agences immobilières appartenant à de grandes enseignes ainsi qu’au réseau de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim).
Les militants se sont fait passer pour des propriétaires souhaitant mettre leur bien en location, en demandant explicitement que seuls des profils « européens » soient retenus afin d’éviter de supposés « problèmes de voisinage ».
Près d’une agence sur deux accepte ou facilite la discrimination
Sur les 198 agences contactées, 96, soit 48,48 %, ont accepté ou facilité une discrimination raciale.
Dans le détail, 48 agences (24,24 %) ont accepté de sélectionner elles-mêmes les locataires sur la base d’un critère racial, tandis que 48 autres ont permis ou encouragé le propriétaire à effectuer cette sélection.
À l’inverse, 102 agences, soit 51,52 %, ont refusé toute discrimination et ont clairement affirmé leur opposition à toute sélection fondée sur l’origine des locataires.
Une pratique dénoncée par SOS Racisme, déjà observée en 2019 et 2022
Dans un communiqué, SOS Racisme dénonce une « inquiétante permanence de pratiques discriminatoires pourtant prohibées par le droit pénal ».
Il s’agit de la troisième campagne de testing menée par l’association, après des enquêtes similaires en 2019 et 2022. La situation ne s’est pas améliorée depuis 2022, où 48,5 % des agences acceptaient ou facilitaient déjà des demandes discriminatoires.
Dans un courrier adressé aux députés, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, appelle les parlementaires à « parler haut et fort » contre les discriminations et à «agir contre les ruptures d’égalité».
Le gouvernement annonce une formation obligatoire des agents immobiliers
Interrogée par Le Parisien, la ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a rappelé que la discrimination est illégale et estimé que « le chemin est encore long ».
Elle a annoncé la mise en place d’une formation obligatoire sur les discriminations pour l’ensemble des agents immobiliers. À ce jour, cette formation est obligatoire uniquement pour les détenteurs d’une carte professionnelle, soit moins de la moitié des agents. Un décret sera signé dans les prochaines semaines avec le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun.
La Fnaim, par la voix de son président Loïc Cantin, estime que cette enquête confirme des pratiques déjà constatées et appelle à renforcer à la fois la formation et les sanctions.