Immobilier : Marine Charles est nommée directrice générale adjointe du Groupe Duval
Le Groupe Duval officialise la nomination de Marine Charles au poste de directrice générale adjointe et à la présidence de MAGORA, filiale dédiée au tourisme et à l’immobilier géré.
Le Groupe Duval annonce la nomination de Marine Charles au poste de directrice générale adjointe, avec une entrée au comité exécutif. Elle prend également la présidence de MAGORA, la filiale du groupe dédiée au tourisme et à l’immobilier géré. Elle succède à Pauline Boucon Duval, qui assurait cette fonction par intérim.
Un profil expérimenté dans la stratégie et l’industrie
Marine Charles dispose de près de vingt ans d’expérience dans des fonctions de direction, à la croisée de la stratégie et de l’opérationnel. Diplômée de Sciences Po Paris et du master HEC Entrepreneurs, elle débute sa carrière chez OC&C Strategy Consultants.
Elle rejoint ensuite le groupe Casino en 2008, où elle occupe plusieurs postes de direction, notamment comme directrice adjointe de la stratégie puis directrice du contrôle de gestion des activités internationales.
Un parcours marqué par des fonctions de direction générale
En 2013, Marine Charles intègre le groupe Saint-Gobain en tant que directrice de la stratégie et des opérations de fusions-acquisitions du pôle Distribution Bâtiment. Elle devient ensuite directrice générale adjointe, puis directrice générale de Lapeyre entre 2016 et 2021.
Ces dernières années, elle occupait le poste de directrice générale Europe de l’Ouest de B&B Hotels. Elle a également exercé des responsabilités de gouvernance, notamment comme directrice générale de Saint-Gobain Weber France et membre du conseil de surveillance de Tarkett, où elle présidait le comité d’audit.
MAGORA, un enjeu stratégique pour le développement du groupe
La prise de fonction de Marine Charles à la présidence de MAGORA s’inscrit dans une volonté de renforcer la gouvernance de cette filiale, positionnée sur le tourisme et l’immobilier géré. Le groupe indique vouloir accompagner son développement en France et à l’international, tout en consolidant sa trajectoire de croissance.
« Avec Éric et Louis-Victor, nous nous réjouissons d’accueillir Marine. Alors que le groupe poursuit son plan de création de valeur durable à long terme, elle contribuera activement à la réalisation de nos ambitions sur nos différents marchés », assure Pauline Boucon Duval, directrice générale du Groupe Duval.