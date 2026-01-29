Réseau immobilier : Nestenn dévoile ses priorités 2026 lors de son congrès annuel
Le 26 janvier 2026, le réseau immobilier Nestenn a réuni ses franchisés à Disneyland Paris pour dévoiler ses priorités 2026 et sa lecture du marché immobilier.
- Nestenn a annoncé le lancement de « Maisons de Famille par Nestenn », un concept d’agences dédié aux biens immobiliers haut de gamme, réservé aux franchisés du réseau.
- Le réseau déploiera en 2026 un outil automatisé de gestion des leads vendeurs et une master franchise au Portugal pour soutenir son développement.
Le 26 janvier 2026, le groupe Nestenn a réuni l’ensemble de son réseau à Disneyland Paris pour son congrès annuel. L’occasion de faire le bilan de 2025, de présenter les priorités pour 2026 et de partager une analyse du marché immobilier.
Une feuille de route 2026 centrée sur les outils et la croissance
Réuni au Centre des Conventions de l’Hôtel New York à Disneyland Paris, le congrès annuel de Nestenn a permis à la direction de revenir sur les résultats de l’année 2025 et de détailler les priorités fixées pour 2026.
Parmi les annonces majeures figure le lancement de « Maisons de Famille par Nestenn ». Ce nouveau concept d’agence est dédié aux biens immobiliers haut de gamme et s’adresse exclusivement aux franchisés du réseau. L’objectif est de structurer une offre spécifique sur le segment premium.
Nestenn a également présenté lead.e, un outil automatisé de gestion des leads vendeurs. Déployé au sein des agences, il doit faciliter le suivi des prospects et améliorer l’efficacité commerciale des équipes.
Une stratégie qui passe aussi par l’international et la notoriété
Le congrès a été l’occasion d’officialiser le déploiement d’une master franchise au Portugal. Cette implantation marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement international du groupe.
La direction a par ailleurs détaillé le plan média 2026, conçu pour renforcer la notoriété nationale de la marque. Dans un marché immobilier toujours tendu, l’enjeu est de maintenir la visibilité du réseau auprès du grand public.
Analyse du marché et mise en lumière des performances du réseau
Temps fort de l’événement, l’intervention de Philippe Briand, président du Groupe Arche Immobilier et Services, a apporté une lecture des évolutions du marché du logement. Interviewé par Delphine Rouxel, présidente du groupe Nestenn, il a partagé sa vision des enjeux actuels et de l’accompagnement attendu par les franchisés.
Le congrès a également permis de valoriser les performances du réseau. Plusieurs résultats ont été distingués :
- un conseiller ayant réalisé plus de 520 000 euros de chiffre d’affaires,
- une conseillère spécialisée en location avec plus de 200 locations,
- une agence atteignant 1,6 million d’euros de chiffre d’affaires en transactions.
« Fière du chemin parcouru par le réseau Nestenn et de l’énergie collective qui s’est exprimée lors de ce Congrès 2026. Performance, ambition, innovation, engagement RSE. Cette édition a parfaitement illustré ce que nous construisons ensemble au service de nos clients », a précisé Delphine Rouxel, présidente de Nestenn.
À travers ce congrès 2026, Nestenn confirme sa volonté de renforcer sa compétitivité, d’innover et d’accompagner durablement ses franchisés face aux enjeux actuels du marché immobilier.