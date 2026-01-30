De l’Agence Netflix à la rue du Bac : « Notre premier flagship à Paris n’a rien d’une agence immobilière », Alexandre Bruneau (Kretz Real Estate)

Dans Mon Podcast Immo, Alexandre Bruneau, DG de Kretz Real Estate, détaille la stratégie du groupe : ouverture d’un flagship à Paris, modèle hybride et expansion internationale. Une interview signée Ariane Artinian.

Invité de Mon Podcast Immo, Alexandre Bruneau, directeur général de Kretz Real Estate, lève le voile sur le tout premier flagship de l’agence familiale. Un lieu pensé comme une maison de famille au cœur du 7e arrondissement, reflet d’un modèle hybride entre digital, luxe et ADN familial.

Newsletter MySweetimmo

Un flagship, pas une agence : le virage physique de Kretz

Dans un marché du luxe saturé de vitrines impersonnelles, Kretz Real Estate ouvre sa première adresse physique au 100 rue du Bac, à Paris. « C’est un lieu qui incarne notre marque, notre ADN et nos valeurs », explique Alexandre Bruneau au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Créée en 2007, bien avant son envol médiatique grâce à la série diffusée sur TMC et Netflix, la marque Kretz a su s’imposer comme une référence du luxe sans jamais avoir pignon sur rue. Forte de plus de 2 millions de followers sur Instagram, l’agence a bâti sa notoriété sur le digital. Ce flagship, pensé comme une maison de famille, marque une nouvelle étape. « On voulait un lieu de vie, pas une agence classique avec des annonces en vitrine », insiste Alexandre Bruneau.

Un lieu habité, à l’image de chaque membre de la famille

Pensé comme une maison, le flagship se déploie en six pièces, chacune incarnant un membre de la famille Kretz : bistrot parisien pour Martin, Barcelone pour Louis, Trouville, le Brésil, le padel… « On veut que les clients comprennent qui on est en franchissant le pas de la porte », confie le directeur général.

Plus qu’un lieu de réception, c’est aussi un outil de travail pour les agents, les équipes du siège, et un espace pour organiser des événements. « Ce flagship est un condensé de l’esprit Kretz : partage, excellence, audace », résume Alexandre Bruneau.

Un modèle hybride, entre réseau de mandataires et agences de luxe

Kretz Real Estate s’est développé comme un réseau de mandataires dopé au personal branding. « On prend le meilleur des deux mondes : mandataires et agences physiques de luxe », affirme Alexandre Bruneau. Résultat : une base de données partagée, une fluidité dans les transactions, une stratégie digitale puissante.

La force de Kretz repose aussi sur sa capacité à former ses agents à devenir des marques personnelles : « Un agent chez nous peut atteindre 15 000 followers en un an », souligne-t-il. Un levier de notoriété et de génération de leads unique dans le secteur.

Croissance, recrutement et ambitions internationales

Avec 250 transactions en 2025, un ticket moyen de 1,9 million d’euros et une croissance de +80 % sur l’année, Kretz affiche des ambitions solides. « Nous allons ouvrir cinq flagships dans les 12 à 18 mois », annonce Alexandre Bruneau.

Le recrutement reste sélectif : 130 agents aujourd’hui, triés sur le volet. « Tous doivent partager notre ADN et passer par la maison familiale à Boulogne. Je rencontre personnellement chaque candidat », insiste-t-il.

À l’international, Kretz adopte un modèle de licence de marque — « la version luxe de la franchise », sourit Bruneau. Deux contrats ont déjà été signés en Europe et au-delà, avec une accélération prévue dès 2026.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Alexandre Bruneau (Kretz Real Estate) sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements