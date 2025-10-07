Agent immobilier : Kretz Real Estate lance la Kretz Academy, une formation 2.0 pour devenir des stratèges de l’image

Kretz Real Estate lance la Kretz Academy, une formation pensée pour ses agents immobiliers, nourrie par l’univers digital et portée par les codes des réseaux sociaux.

On ne présente plus les Kretz et leur agence immobilière, Kretz Real Estate, spécialisée dans les biens de prestige, fondée par Olivier Kretz en 2007, et incarnée à l’écran dans l’émission L’Agence.

Fort d’une communication audacieuse et d’une parfaite maîtrise des codes du luxe, Kretz Real Estate développe aujourd’hui un programme de formation, pensé exclusivement pour ses agents immobiliers.

Véritable masterclass immersive, la Kretz Academy, fidéle à l’ADN de son agence et ses valeurs, ambitionne de transformer en profondeur les codes de la formation immobilière, souvent jugée vieillissante, en y injectant rythme, créativité et inspiration.

Une nouvelle vision de la formation immobilière

Nourrie par l’univers digital et portée par les codes viraux des réseaux sociaux, la Kretz Academy propose une expérience d’apprentissage, mêlant vidéo immersives, podcasts, e-books interactifs et rencontres d’experts.

L’objectif : transmettre aux agents un savoir-faire solide et pérenne, tout en rendant la formation stimulante et engageante.

Un savoir-faire éprouvé au service des agents immobiliers

Kretz Real Estate a conçu cette académie comme un levier de croissance et d’excellence.

Les agents formés bénéficient d’un accompagnement complet :

Meilleure performance commerciale et rapidité dans les ventes,

Développement d’un chiffre d’affaires parmi les plus élevés du marché,

Fidélisation durable de leur clientèle,

Montée en compétences grâce à l’intervention d’experts (notaires, banquiers, avocats, spécialistes techniques et juridiques).

Répondre aux enjeux d’un métier en pleine mutation

À l’heure où le métier d’agent immobilier se réinvente, la Kretz Academy place la communication et le storytelling au cœur de la réussite.

Les agents immobiliers deviendront ainsi de véritables stratèges de leur image et de leur relation client. Le partage d’expériences entre talents venus d’horizons variés – de la banque à l’hôtellerie – enrichit encore davantage cette formation.

Une formation peut-être ouverte un jour à d’autres acteurs du marché

Aujourd’hui, la Kretz Academy est réservée exclusivement aux agents Kretz Real Estate. Cependant, l’agence n’exclut pas, à terme, d’ouvrir ce programme à d’autres professionnels.

