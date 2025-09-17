Immobilier Paris 2e : Le 24Sentier d’AG Real Estate se réinvente
AG Real Estate France a finalisé la restructuration d’un actif bureau historique de son patrimoine situé au 24 rue du Sentier à Paris dans le 2ème arrondissement.
Acquis en 2013 par AG Real Estate France, le 24Sentier fait peau neuve. Cet ensemble immobilier de 3 500 m², autrefois un hub pour les entreprises des secteurs technologique et textile, achève aujourd’hui une restructuration ambitieuse menée par les équipes Design & Build du groupe.
Un bâtiment plus moderne et convivial
Outre la rénovation des façades et l’optimisation des espaces bureaux en étages, le projet visait à transformer les rez-de-chaussée et rez-de-jardin, avec leurs hauteurs libres d’environ 4 mètres, en un socle serviciel ouvert, propice aux usages collaboratifs et à la convivialité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Parallèlement, une réflexion approfondie sur le design global a été menée en collaboration avec RF Studio.
Une restructuration vertueuse
Les façades des années 80 ont été repensées par Cove Architectes et Calq dans un esprit «atelier» alliant esthétique et efficacité thermique. S’inscrivant dans une démarche environnementale rigoureuse, le projet met en avant le réemploi de matériaux issus du chantier, l’usage de matières naturelles (bois, pierre, laine…) et de solutions éco responsables.
Le 24Sentier vise les labels BREEAM Very Good, OsmoZ et Wired Score Silver, renforçant ainsi sa position parmi les immeubles tertiaires les plus vertueux de la capitale.
Valoriser le patrimoine
« Fidèle à notre stratégie de valorisation de notre patrimoine, nous repositionnons 24Sentier sur nos valeurs : excellence, fiabilité, environnement, services et économie d’usage. Restructurer, penser et concevoir des bureaux intramuros est aujourd’hui une ambition à forte valeur ajoutée compte tenu des enjeux administratifs, environnementaux et d’usages», explique Thibault Delamain, Directeur général et Head of Investment & Asset Management d’AG Real Estate France.