Immobilier de prestige : Madrid, Milan, Dubaï, Miami et Marbella dominent le BARNES City Index 2026

Le BARNES City Index 2026 place Madrid en tête des villes les plus recherchées par les grandes fortunes, devant Milan, Dubaï, Miami et Marbella, dans un marché du luxe en mutation.

Madrid conserve la première place du BARNES City Index 2026, qui classe les villes les plus recherchées par les grandes fortunes internationales. Le palmarès met en évidence une mutation durable du marché de l’immobilier de prestige, avec des destinations touristiques devenues des lieux de vie à l’année.

Newsletter MySweetimmo

Les destinations touristiques s’imposent comme des lieux de vie à l’année

Le BARNES City Index 2026 met en lumière un basculement profond du marché immobilier mondial. Les grandes fortunes ne recherchent plus seulement une adresse ou un avantage fiscal, mais un cadre de vie complet, sécurisé et fonctionnel sur douze mois.

Anciennes destinations de vacances, des villes comme Marbella, Dubaï, Miami Beach ou Palma attirent désormais des résidents permanents. Télétravail, mobilité internationale et infrastructures haut de gamme expliquent cette évolution. Écoles internationales, services médicaux de premier plan, conciergeries globales et réseaux de transport performants permettent de vivre, travailler et investir depuis ces territoires sans rupture avec le reste du monde.

Cette transformation a profondément redessiné la carte de l’immobilier de prestige, en élargissant le champ des villes considérées comme stratégiques.

À lire aussi Immobilier Savoie : Le château rose de la saison 6 de L’Agence a été vendu

Madrid confirme son statut de valeur refuge du luxe européen

Madrid conserve la première place du classement en 2026. La capitale espagnole séduit par un équilibre rare entre qualité de vie et attractivité économique. Sécurité reconnue, services publics efficaces, système de santé performant et enseignement de qualité figurent parmi ses principaux atouts.

La ville bénéficie également d’une accessibilité renforcée, avec un aéroport international situé à une quinzaine de minutes du centre. Madrid s’impose par ailleurs comme un pôle économique majeur, occupant la quatrième place européenne en nombre de sièges de multinationales.

Les quartiers de Salamanque, Chamberí, Chamartín et Cortes–Las Letras concentrent l’essentiel de la demande. Dans ce dernier secteur, les prix sont passés d’un plafond d’environ 8 000 euros le mètre carré en 2020 à un minimum de 10 500 euros aujourd’hui. Avec un budget de 3 millions d’euros, les acheteurs peuvent encore accéder à de grands appartements familiaux rénovés, situés dans des immeubles classés.

Milan et Dubaï attirent grâce à un équilibre entre fiscalité et qualité de vie

Deuxième du classement, Milan gagne trois places en un an. Capitale de la mode et du design, la ville italienne combine dynamisme économique, richesse culturelle et marché immobilier de prestige encore jugé accessible. Dans les secteurs les plus recherchés, comme le Quadrilatero d’Oro, les prix du très haut de gamme ont progressé de 6 % en un an.

Le régime fiscal dit « CR7 », qui permet aux non-résidents de s’acquitter d’un impôt forfaitaire annuel sur leurs revenus étrangers, renforce l’attractivité de la capitale lombarde auprès des familles fortunées. L’offre immobilière reste variée, allant des appartements historiques rénovés aux résidences neuves avec services.

Troisième, Dubaï demeure un pilier du classement mondial. La ville s’appuie sur une fiscalité légère, un niveau de sécurité élevé et une offre immobilière très structurée. La population est composée à plus de 90 % d’expatriés, majoritairement âgés de 25 à 54 ans. Cette démographie dynamique soutient une demande constante pour les résidences avec services, notamment dans les quartiers de Downtown et Business Bay.

Miami et Marbella illustrent la nouvelle géographie du luxe résidentiel

Quatrième du BARNES City Index, Miami confirme sa transformation en métropole mondiale. L’essor du télétravail a attiré entrepreneurs, financiers et créateurs, séduits par l’absence d’impôt sur le revenu, un climat très ensoleillé et un marché immobilier dynamique. En 2025, la ville a enregistré un nombre record de 262 ventes supérieures à 10 millions d’euros dans l’ultra haut de gamme.

Cinquième, Marbella signe la progression la plus spectaculaire du classement, passant de la 35ᵉ à la 5ᵉ place en un an. Écoles internationales, infrastructures médicales réputées, aéroport international et exonération quasi totale des droits de succession expliquent l’afflux d’acheteurs étrangers. Les prix de l’immobilier de prestige y ont progressé de 10 % sur douze mois, portés par la demande pour des villas sécurisées, des penthouses en front de mer et des résidences de marque.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements