Immobilier de prestige : Madrid, Milan, Dubaï, Miami et Marbella dominent le BARNES City Index 2026
Le BARNES City Index 2026 place Madrid en tête des villes les plus recherchées par les grandes fortunes, devant Milan, Dubaï, Miami et Marbella, dans un marché du luxe en mutation.
- Madrid arrive en tête du BARNES City Index 2026, devant Milan, Dubaï, Miami et Marbella, selon le classement annuel des villes préférées des grandes fortunes internationales.
- Les grandes fortunes privilégient désormais des villes où vivre toute l’année, combinant sécurité, services internationaux et forte connectivité mondiale, au-delà des seuls critères fiscaux.
- Marbella progresse de la 35ᵉ à la 5ᵉ place en un an, avec une hausse des prix de l’immobilier de prestige estimée à 10 % sur douze mois.
- À Milan, les prix du très haut de gamme progressent de 6 % en un an, portés par la demande internationale et un cadre fiscal attractif pour les non-résidents.
Madrid conserve la première place du BARNES City Index 2026, qui classe les villes les plus recherchées par les grandes fortunes internationales. Le palmarès met en évidence une mutation durable du marché de l’immobilier de prestige, avec des destinations touristiques devenues des lieux de vie à l’année.
Les destinations touristiques s’imposent comme des lieux de vie à l’année
Le BARNES City Index 2026 met en lumière un basculement profond du marché immobilier mondial. Les grandes fortunes ne recherchent plus seulement une adresse ou un avantage fiscal, mais un cadre de vie complet, sécurisé et fonctionnel sur douze mois.
Anciennes destinations de vacances, des villes comme Marbella, Dubaï, Miami Beach ou Palma attirent désormais des résidents permanents. Télétravail, mobilité internationale et infrastructures haut de gamme expliquent cette évolution. Écoles internationales, services médicaux de premier plan, conciergeries globales et réseaux de transport performants permettent de vivre, travailler et investir depuis ces territoires sans rupture avec le reste du monde.
Cette transformation a profondément redessiné la carte de l’immobilier de prestige, en élargissant le champ des villes considérées comme stratégiques.
Madrid confirme son statut de valeur refuge du luxe européen
Madrid conserve la première place du classement en 2026. La capitale espagnole séduit par un équilibre rare entre qualité de vie et attractivité économique. Sécurité reconnue, services publics efficaces, système de santé performant et enseignement de qualité figurent parmi ses principaux atouts.
La ville bénéficie également d’une accessibilité renforcée, avec un aéroport international situé à une quinzaine de minutes du centre. Madrid s’impose par ailleurs comme un pôle économique majeur, occupant la quatrième place européenne en nombre de sièges de multinationales.
Les quartiers de Salamanque, Chamberí, Chamartín et Cortes–Las Letras concentrent l’essentiel de la demande. Dans ce dernier secteur, les prix sont passés d’un plafond d’environ 8 000 euros le mètre carré en 2020 à un minimum de 10 500 euros aujourd’hui. Avec un budget de 3 millions d’euros, les acheteurs peuvent encore accéder à de grands appartements familiaux rénovés, situés dans des immeubles classés.
Milan et Dubaï attirent grâce à un équilibre entre fiscalité et qualité de vie
Deuxième du classement, Milan gagne trois places en un an. Capitale de la mode et du design, la ville italienne combine dynamisme économique, richesse culturelle et marché immobilier de prestige encore jugé accessible. Dans les secteurs les plus recherchés, comme le Quadrilatero d’Oro, les prix du très haut de gamme ont progressé de 6 % en un an.
Le régime fiscal dit « CR7 », qui permet aux non-résidents de s’acquitter d’un impôt forfaitaire annuel sur leurs revenus étrangers, renforce l’attractivité de la capitale lombarde auprès des familles fortunées. L’offre immobilière reste variée, allant des appartements historiques rénovés aux résidences neuves avec services.
Troisième, Dubaï demeure un pilier du classement mondial. La ville s’appuie sur une fiscalité légère, un niveau de sécurité élevé et une offre immobilière très structurée. La population est composée à plus de 90 % d’expatriés, majoritairement âgés de 25 à 54 ans. Cette démographie dynamique soutient une demande constante pour les résidences avec services, notamment dans les quartiers de Downtown et Business Bay.
Miami et Marbella illustrent la nouvelle géographie du luxe résidentiel
Quatrième du BARNES City Index, Miami confirme sa transformation en métropole mondiale. L’essor du télétravail a attiré entrepreneurs, financiers et créateurs, séduits par l’absence d’impôt sur le revenu, un climat très ensoleillé et un marché immobilier dynamique. En 2025, la ville a enregistré un nombre record de 262 ventes supérieures à 10 millions d’euros dans l’ultra haut de gamme.
Cinquième, Marbella signe la progression la plus spectaculaire du classement, passant de la 35ᵉ à la 5ᵉ place en un an. Écoles internationales, infrastructures médicales réputées, aéroport international et exonération quasi totale des droits de succession expliquent l’afflux d’acheteurs étrangers. Les prix de l’immobilier de prestige y ont progressé de 10 % sur douze mois, portés par la demande pour des villas sécurisées, des penthouses en front de mer et des résidences de marque.