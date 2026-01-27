Immobilier de prestige : 2026 s’annonce comme une année d’opportunités pour les investisseursImmobilier
Après un redémarrage progressif en 2025, le marché de l’immobilier de prestige pourrait offrir de nouvelles opportunités en 2026. Coldwell Banker observe une reprise sélective, portée par une demande internationale solvable.
- En 2025, les transactions immobilières restent environ 15 % sous un niveau jugé normal, tandis que les ventes de biens à plus d’un million d’euros progressent de 8 à 10 %.
- L’immobilier de prestige repose majoritairement sur des achats sans crédit, près de 70 %, ce qui limite fortement l’impact des taux d’intérêt sur ce segment.
- À Paris, les prix moyens repassent sous 10 000 €/m², alors que les biens haut de gamme se vendent entre 12 000 et 18 000 €/m² avec peu de négociation.
Une reprise progressive portée par une clientèle internationale et patrimoniale
Coldwell Banker Europa Realty enregistre en 2025 une progression significative de son activité (+29,5 %) selon ses résultats provisoires, confirmant le redémarrage progressif du marché immobilier de prestige en France et à Monaco.
Cette dynamique est portée par une demande internationale soutenue, notamment américaine, européenne et moyen-orientale, issue du réseau mondial Coldwell Banker, qui compte près de 3 000 agences dans le monde. Elle s’appuie également sur une clientèle française patrimoniale active, relayée par un maillage national de 50 agences.
L’immobilier de prestige confirme son rôle de valeur refuge
Dans un contexte géopolitique et économique incertain, l’immobilier de prestige français a pleinement joué son rôle de valeur refuge, au même titre que d’autres grandes classes d’actifs tangibles comme l’or.
La pierre demeure un outil central de protection et de transmission du patrimoine pour les investisseurs privés et les grandes familles internationales, ce qui contribue à la résilience du segment premium.
Des transactions en hausse sur les biens les plus qualitatifs
Selon le baromètre 2025 Coldwell Banker, les transactions sur le segment premium progressent de 10 % sur l’année. Cette dynamique est portée par une clientèle majoritairement solvable, peu sensible aux conditions de financement.
Dans cet environnement, les agences Coldwell Banker ont surperformé le marché, bénéficiant pleinement de la synergie du réseau mondial et d’une approche sélective des biens proposés.
« En 2025, nous avons observé un recentrage clair des grandes familles transfrontalières vers des propriétés de très grande qualité, situées sur les marchés les plus recherchés — notamment la Rive Gauche à Paris ou le golfe de Saint-Tropez. Ces investisseurs ont privilégié des stratégies prudentes de type “buy and hold”, visant avant tout la préservation du capital. En 2026, nous anticipons un retour progressif vers des achats d’opportunité, susceptibles de dynamiser l’ensemble des marchés immobiliers premium », explique Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty.
2026, une année d’opportunités pour les investisseurs les plus agiles
La demande pour l’immobilier de prestige français est fortement en hausse depuis la fin de l’année 2025 (+36 %), portée par la rareté, la qualité des actifs et l’attractivité internationale durable de la France.
Dans ce contexte, l’année 2026 s’annonce comme une période d’opportunités pour les acquéreurs les plus agiles et les investisseurs avertis, susceptibles de se positionner sur des achats plus ciblés.