A vendre à Uzès : Mas et ses dépendances face aux Cévennes

Ce mas et ses autres maisons en pierre qui totalise 11 chambres et 12 salles de bains, au calme et à la vue imprenable sur les Cévennes au loin est proposé à la vente par Janssens immobilier.

À environ trente minutes d’Uzès et dix minutes de Barjac, sur un petit plateau naturel ouvert sur les Cévennes, ce mas ancien occupe une position dominante, entouré d’un environnement préservé d’une dizaine d’hectares.

Collines, prairies, chênes et restanques en pierres sèches structurent un paysage façonné au fil du temps, aujourd’hui retrouvé et remis en valeur.

Un mas entièrement rénové

Lorsque les propriétaires découvrent le lieu il y a près de trente ans, il ne reste alors que l’essentiel : des murs anciens, deux vastes bergeries accolées et des toitures en partie effondrées.

Plutôt qu’un simple chantier, ils y voient immédiatement un projet de vie. La rénovation s’engage sans calendrier précis, guidée par un attachement profond au site et par le désir de lui redonner une cohérence, une fonction et une âme.

Cette implication personnelle se traduit dans les choix réalisés. Les propriétaires ont privilégié les matériaux anciens, souvent chinés, récupérés ou détournés de leur usage initial : tuiles traditionnelles, portes anciennes, éléments d’architecture retravaillés, sols et finitions inspirés des savoir-faire locaux.

Ces matériaux ont été associés à une réflexion sur les volumes et la lumière, afin d’ouvrir les espaces, de créer des perspectives et d’apporter un confort en avance sur son temps, tout en respectant l’identité provençale du mas.

Une forte dimension artistique

Le domaine porte également une forte dimension artistique. La propriétaire, formée et issue de la Manufacture des Gobelins à Paris – institution historique dédiée à la création de tapisseries et à l’ameublement des grands bâtiments de l’État – a naturellement inscrit ce savoir-faire au cœur du projet.

Pendant de nombreuses années, le mas a accueilli des stages de tapisserie et des artistes venus de France et de l’international, notamment d’Allemagne, d’Amérique du Nord et des pays scandinaves. Hébergement, restauration et espaces de travail faisaient partie intégrante de l’expérience, contribuant à façonner un lieu propice à la transmission, à la concentration et à la création.

Plusieurs bâtiments et deux piscines

Le mas principal, en forme de L, développe environ 235 m² complétés par 170 m² à rénover. Les pièces de vie et les cinq chambres s’organisent autour d’une coursive offrant des vues dégagées sur le paysage. Une cour fermée accueille une piscine plus intime, tandis qu’une seconde piscine, de plus grande dimension, s’intègre dans l’environnement naturel.

Une maison en pierre de plain-pied de 105 m² a été récemment rénovée. Une autre maison de 85 m² ainsi qu’un ancien mas d’environ 120 m², situé à l’entrée de la propriété, restent à rénover.

L’ensemble des bâtiments est en bon état structurel. Des travaux permettront au futur propriétaire de poursuivre l’évolution du domaine et de l’inscrire pleinement dans le XXIème siècle.

Par son histoire, son environnement et sa configuration, cette propriété offre de nombreuses possibilités : grande maison de famille, résidence d’artistes, projet d’accueil ou lieu de vie confidentiel. Ancien lieu de création et de transmission, ce mas provençal conserve une identité forte, tout en laissant place à une nouvelle interprétation.

Le prix : 1 449 000 €. Le DPE : D. Le contact : Janssens immobilier

