Immobilier Côte d’Azur : Découvrez 5 mas en pierre et bastides invitant à la douceur de vivre

Loin du tumulte des stations balnéaires, certains biens immobiliers invitent à la douceur de vivre. Découvrez la sélection de mas en pierre et bastides réalisée par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.

Au cœur d’une Côte d’Azur plus confidentielle, loin du bruit des stations balnéaires mais à quelques minutes seulement du bord de mer, la Provence dévoile ses demeures les plus inspirantes.

Mas en pierre patinés par le temps, bastides centenaires entourées d’oliveraies, propriétés rurales sublimées par des vues mer spectaculaires : ces architectures authentiques racontent un art de vivre où la nature, la lumière et la sérénité composent le décor.

Entre collines parfumées, hameaux préservés et quartiers résidentiels au calme absolu, ces maisons de campagne offrent un refuge privilégié pour ceux qui recherchent l’harmonie entre charme de l’ancien et confort d’aujourd’hui. C’est dans cet environnement singulier que Côte d’Azur Sotheby’s International Realty présente une sélection de propriétés de caractère, incarnant l’essence même de la Provence.

Châteauneuf-Grasse : Mas en pierre rénové, piscine et maison d’amis – 4 850 000€

Au cœur d’un terrain préservé de 9 000 m² à Châteauneuf-Grasse, cet authentique mas du XIXe siècle d’environ 550 m² a été entièrement restauré avec un sens rare du détail. Une atmosphère douce et chaleureuse émane de cette belle propriété au charme provençal.

Mas de 550 m² sur un terrain de 9 000 m²

Le mas est complété par une maison d’amis de 70 m² et une vaste piscine. Cette adresse rare allie élégance, volumes généreux et douceur de vivre en pleine nature.

Opio : Mas en pierre historique – 6 360 000€

A Opio, niché au cœur d’un parc paysager de 3 hectares, ce mas provençal d’exception de 1796 offre une atmosphère unique. Cette propriété de 800 m² offre de grands volumes baignés de lumière et une dizaine de chambres, la plupart dotée de salle de bains. Au sein d’un cadre naturel privilégié, elle bénéficie d’une belle vue sur la campagne.

Mas en pierre historique de 800 m² sur un terrain de 3 hectares

Cet authentique mas en pierre dispose également d’un appartement de gardien et d’une maison d’amis indépendantes. Ce bien de caractère peut aussi bien convenir pour un projet de vie ou d’hospitalité d’exception.

Cap d’Antibes : Une ancienne ferme de roses

Idéalement située sur le versant ouest ensoleillé du Cap d’Antibes, cette ancienne ferme de roses d’environ 600 m² est devenue bastide luxueuse, nichée dans un parc méditerranéen de 5 000 m² avec une maison d’invités.

La Ferme Blanche

La maison principale offre des espaces de vie généreux et conviviaux comme un salon – salle à manger de 80 m², une cuisine entièrement équipée, un élégant espace de réception, une bibliothèque et un grand salon dotés de cheminées d’époque et de plafonds aux poutres apparentes. La maison d’invités dispose d’une chambre double, d’une cuisine et d’une salle de bains.

Le vaste parc paysager abrite une grande variété d’essences méditerranéennes: oliviers centenaires, citronniers, bougainvilliers, lavandes… Piscine chauffée, court de tennis, espaces bien-être et six suites : cette propriété entre mer et nature offre un véritable havre de paix entre les plages de la Garoupe et de la Gallice.

Grimaud : Villa de caractère – 2 950 000€

Cette villa de caractère de 230 m², nichée dans un domaine privé et sécurisé de Grimaud, offre un art de vivre raffiné mêlant influences provençales et contemporaines, à quelques minutes des plages et de Saint-Tropez. Récemment rénovée avec des matériaux de qualité, elle propose cinq suites, une piscine chauffée, un jardin paysager et de superbes espaces de détente. Une rencontre entre luxe et douceur de vivre.

Villa de caractère de 230 m² sur un terrain de 1 886 m²

Lumineux et tourné vers la piscine, le salon s’impose naturellement comme le cœur de la maison. En émaux de nacre, la piscine baigne ses abords de doux reflets turquoises, comme un bassin naturel. Le jardin paysager de près de 1 900 m², véritable ode à la Provence avec ses essences méditerranéennes, dispose également d’un terrain de pétanque et de coins détente ombragés.

Le Rouret : Maison en pierre de charme – 1 150 000€

À proximité du vieux village du Rouret et à seulement 20 minutes des plages et 30 minutes de l’aéroport de Nice, cet élégant mas provençal, construit en 1889 et classé « Napoléonien », offre un fort potentiel de rénovation et un cadre de vie authentique et calme.

Mas en pierre de charme de 290 m² sur un terrain de 1 500 m²

Sur un terrain arboré de 1 500 m² avec piscine, la propriété comprend une maison principale avec séjour, salle à manger, cuisine, chambre de maître, trois chambres et deux salles de bains. Cette maison en pierre de charme comporte également une dépendance indépendante avec séjour, cuisine ouverte, deux chambres et une salle de bains.

