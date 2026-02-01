A vendre à Paris 14e : Maison de charme avec cour intérieure et jardin

Cette maison de charme, logée dans une impasse du 14eme arrondissement de Paris, avec une cour intérieure et une terrasse/jardin arboré, est proposée à la vente par Varenne.

Cette maison individuelle de 99 m² au sol, est située au calme d’une impasse privée du 14ᵉ arrondissement, bénéficiant d’une cour intérieure de 6,60 m² ainsi que d’une terrasse / jardin arboré de 20 m².

La campagne à Paris

Nichée dans une allée confidentielle bordée d’érables, de bambous, de glycines et de rosiers, cette maison de charme offre un cadre de vie rare, verdoyant et paisible, au cœur d’un quartier à la fois résidentiel et commerçant, proche des écoles et des transports.

Le rez-de-chaussée, orienté plein sud, accueille un séjour avec salle à manger et une cuisine équipée, formant un espace de vie chaleureux et lumineux.

Une maison pleine de charme

Au premier étage, accessible par un escalier sculptural traité comme une œuvre d’art, une grande chambre offre la possibilité d’être redistribuée en deux chambres d’enfants, accompagnée d’une salle de bains et de toilettes. Le deuxième étage abrite une chambre sous charpente, avec point d’eau et espace bureau, au charme singulier.

En basement à l’anglaise, une buanderie, un bureau pouvant faire office de chambre d’appoint, ainsi qu’une cave accessible par trappe et escalier japonais complètent l’ensemble.

Le prix : 1 200 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

