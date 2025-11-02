A vendre à Paris 7e : Un appartement sur 3 niveaux plein de charme

Cet appartement sur 3 niveaux, de 92 m², 5 pièces, 2 chambres, plein de charme, au coeur du 7e arrondissement de Paris, est proposé à la vente par Barnes.

C’est un appartement rare au cœur du 7ᵉ arrondissement… Idéalement situé rue de Grenelle, réparti sur 93 m² et trois niveaux, il séduit par son charme unique et son calme absolu.

Newsletter MySweetimmo

Une pièce de vie de plus de 43 m²

Au deuxième étage, une vaste pièce de vie de plus de 43 m², baignée de lumière, offre une belle hauteur sous plafond, une cheminée et un espace cuisine aménagé — un cadre convivial et chaleureux, idéal pour recevoir.

À lire aussi A vendre à Paris : Superbe appartement sur l’Île de la Cité

Un coin de verdure en plein Paris

Au premier niveau, deux chambres confortables se déploient, dont l’une bénéficie d’une terrasse privative d’environ 9 m² en jouissance exclusive, parfaite pour profiter d’un coin de verdure en plein Paris.

Le rez-de-chaussée accueille une entrée fonctionnelle avec de nombreux rangements et un espace buanderie.

À lire aussi A vendre à Paris : Appartement lumineux à Saint-Vincent-de-Paul

Un appartement comme une maison

Tel une maison au cœur de la capitale, cette adresse combine avec élégance caractère, luminosité et sérénité, dans l’un des quartiers les plus prisés du 7ᵉ arrondissement.

Le prix : 1 495 000 €. Le contact : Barnes

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements