A vendre à Paris 7e : Un appartement sur 3 niveaux plein de charme

Cet appartement sur 3 niveaux, de 92 m², 5 pièces, 2 chambres, plein de charme, au coeur du 7e arrondissement de Paris, est proposé à la vente par Barnes.

Par MySweetImmo et Barnes, le 2 novembre 2025, mis à jour le 30 octobre 2025
1 - Une pièce de vie de plus de 43 m²2 - Un coin de verdure en plein Paris3 - Un appartement comme une maison

C’est un appartement rare au cœur du 7ᵉ arrondissement… Idéalement situé rue de Grenelle, réparti sur 93 m² et trois niveaux, il séduit par son charme unique et son calme absolu.

Une pièce de vie de plus de 43 m²

Au deuxième étage, une vaste pièce de vie de plus de 43 m², baignée de lumière, offre une belle hauteur sous plafond, une cheminée et un espace cuisine aménagé — un cadre convivial et chaleureux, idéal pour recevoir.

Un coin de verdure en plein Paris

Au premier niveau, deux chambres confortables se déploient, dont l’une bénéficie d’une terrasse privative d’environ 9 m² en jouissance exclusive, parfaite pour profiter d’un coin de verdure en plein Paris.

Le rez-de-chaussée accueille une entrée fonctionnelle avec de nombreux rangements et un espace buanderie.

Un appartement comme une maison

Tel une maison au cœur de la capitale, cette adresse combine avec élégance caractère, luminosité et sérénité, dans l’un des quartiers les plus prisés du 7ᵉ arrondissement.

Le prix : 1 495 000 €. Le contact : Barnes

Par MySweetImmo
