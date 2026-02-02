Location touristique : « En 2026, la fin programmée de l’opacité d’Airbnb & Co », Nicolas Potier

La réglementation européenne de 2026 met fin à l’opacité de la location touristique. Une mutation majeure pour les plateformes et les hébergeurs, analyse Nicolas Potier, directeur de Flag Systèmes chez Orisha Real Estate.

À partir de 2026, le secteur de la location courte durée va vivre le choc réglementaire le plus important depuis l’arrivée des plateformes. Pour la première fois, l’Europe va rendre visible ce qui a longtemps prospéré dans l’angle mort des autorités : l’opacité des annonces, des revenus et des loueurs.

Le Far West de la location touristique touche à sa fin. Et tous les acteurs ne sortiront pas indemnes de cette mise à nu.

Une révolution réglementaire passée… presque inaperçue

Adopté en avril 2024, le règlement européen 2024/1028 impose une transparence totale aux plateformes et aux hébergeurs dès 2026.

Il prévoit notamment l’enregistrement obligatoire de chaque logement, l’attribution d’un numéro unique vérifiable, la transmission automatique des données aux autorités — identité du loueur, adresse, nombre de nuitées, revenus — ainsi que des sanctions en cas de manquement.

Ce texte va uniformiser un marché jusqu’ici éclaté entre 27 législations nationales. Il va surtout permettre aux États de voir, pour la première fois, qui loue quoi, quand, et combien il gagne.

Pour les plateformes, il s’agit d’un changement structurel.

Pour les hébergeurs, d’un véritable test de maturité.

Un marché qui doit enfin jouer à armes égales

Pendant plus de dix ans, la location touristique a évolué dans une zone grise. Certaines annonces échappaient à toute déclaration, des centaines de milliers de logements étaient impossibles à tracer, et des propriétaires opéraient dans une semi-illégalité largement tolérée.

Cette situation a conduit à une concurrence faussée avec les hébergeurs professionnels, à des tensions croissantes avec les collectivités, et à des revenus opaques difficiles à contrôler.

Ce modèle est aujourd’hui en train de s’effondrer.

Et paradoxalement, c’est une bonne nouvelle pour les acteurs sérieux du secteur.

Une opportunité historique pour les hébergeurs professionnels

La nouvelle réglementation crée un terrain de jeu plus clair, plus sain et plus favorable à ceux qui ont investi dans la qualité, la conformité et la transparence.

Pour les professionnels, c’est l’occasion de consolider un modèle pérenne et auditable, de rassurer les partenaires — collectivités, plateformes, institutionnels — de valoriser une offre qualifiée et durable, et de se différencier d’acteurs amateurs qui n’auront ni les outils ni la rigueur nécessaires pour suivre.

L’Europe met fin aux zones d’ombre.

Les hébergeurs de l’économie de confiance vont pouvoir se distinguer.

Mais la contrepartie sera sévère

Cette transition ne se fera pas sans douleur. Elle impliquera une charge administrative accrue, liée à l’enregistrement, à la conformité et au suivi des données, ainsi qu’un recours indispensable à des outils professionnels de gestion, de reporting et d’automatisation.

Elle imposera également une montée en compétence obligatoire pour les propriétaires isolés et entraînera un risque réel de sortie du marché pour les acteurs non conformes.

À partir de 2026, il n’y aura plus de place pour l’improvisation.

Les plateformes exigeront des hébergeurs ce que la loi exige désormais d’elles : des informations exactes, tracées et vérifiables. La qualité et la conformité deviendront les nouveaux critères de visibilité.

2026 : la fin de l’économie de l’ombre

Loin d’être une menace, cette transparence forcée peut devenir un véritable levier de croissance. Elle protège le marché, rétablit la confiance des territoires et permet aux hébergeurs professionnels de sortir du lot.

Car la vraie question n’est pas de savoir si la location touristique survivra.

Elle est de déterminer qui survivra à la fin de l’opacité.

Ceux qui anticipent dès aujourd’hui disposeront d’un avantage compétitif décisif. Les autres découvriront trop tard qu’en 2026, la location touristique ne sera pas seulement plus encadrée : elle sera plus mature, plus exigeante et définitivement plus transparente.

