Immobilier : À l’ère de l’IA, la visibilité passe par les médias

Séverine Amate, présidente d’Amate Réseaunance, explique comment les intelligences artificielles renforcent le rôle des médias dans la visibilité des acteurs, y compris dans l’immobilier. Tribune.

Dans une tribune, Séverine Amate, présidente fondatrice d’Amate Réseaunance, analyse comment l’intelligence artificielle transforme la visibilité des entreprises. Un enjeu qui concerne directement les professionnels de l’immobilier.

Pendant près de vingt ans, la visibilité des marques s’est jouée dans les moteurs de recherche. L’enjeu était clair : apparaître dans les premiers résultats de Google. SEO, mots-clés, contenus optimisés… toute une économie s’est structurée autour de cette logique.

Mais un changement profond est en train de s’opérer.

Avec l’essor des intelligences artificielles génératives, la manière dont nous accédons à l’information évolue.

Là où les moteurs de recherche proposaient une liste de liens, les interfaces conversationnelles fournissent désormais une réponse synthétique et contextualisée. Une réponse qui sélectionne, hiérarchise et reformule l’information.

Cette transformation pose une question stratégique pour les entreprises et les organisations : qui alimente ces réponses ? La réponse est souvent la même : les médias et les contenus éditoriaux jugés crédibles.

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Les médias, nouvelle matière première des intelligences artificielles

Les intelligences artificielles génératives s’appuient massivement sur des contenus éditoriaux pour construire leurs réponses : articles de presse, analyses d’experts, tribunes, interviews ou études.

Autrement dit, la crédibilité journalistique devient un signal essentiel.

Lorsqu’un expert est cité dans un média reconnu, lorsqu’une étude fait l’objet d’un article ou lorsqu’une analyse est relayée dans la presse, ce contenu entre dans l’espace public de l’information.

Il devient une source susceptible d’être mobilisée par les moteurs conversationnels.

Dans ce contexte, la visibilité médiatique prend une dimension nouvelle.

Elle ne se limite plus à la notoriété ou à l’image : elle participe à la construction de la connaissance accessible dans les systèmes d’intelligence artificielle.

Les relations presse au cœur de la fabrique de l’information

Contrairement à une idée répandue, les relations presse ne consistent pas uniquement à diffuser des communiqués.

Leur rôle est de faire émerger des sujets, des analyses et des expertises dans le débat public.

Elles permettent de transformer des données en récits, des études en sujets éditoriaux, des experts en sources d’information.

Dans un monde où les intelligences artificielles synthétisent l’information disponible, ces contenus deviennent des briques fondamentales de la visibilité future.

Une étude publiée dans un média, une tribune relayée par la presse ou une interview diffusée dans un journal économique peuvent aujourd’hui être repris, synthétisés ou cités dans les réponses générées par l’IA.

Un enjeu stratégique pour les entreprises et les experts

Pour les entreprises, les dirigeants et les experts, la question n’est donc plus seulement : comment être visible ? Mais plutôt : comment être une source crédible dans l’écosystème de l’information ?

Les relations presse permettent précisément de répondre à cet enjeu.

Elles favorisent l’émergence d’analyses solides, identifient des angles éditoriaux pertinents et facilitent la rencontre entre expertise et journalisme.

Dans un environnement saturé de contenus, cette médiation reste essentielle.

Faire partie de la réponse

À l’ère des intelligences artificielles conversationnelles, la visibilité se transforme.

Elle devient moins une question de présence dans une liste de résultats qu’une question de participation à la réponse.

Et dans ce nouvel environnement informationnel, les médias continuent de jouer un rôle central.

Parce qu’ils sélectionnent, vérifient et hiérarchisent l’information, ils demeurent des repères de crédibilité.

Les relations presse, qui structurent depuis longtemps le dialogue entre experts et journalistes, deviennent ainsi un levier clé pour exister dans cette nouvelle architecture de l’information.

Dans un monde où les réponses sont générées par des algorithmes, la véritable question devient peut-être celle-ci : faites-vous partie des sources qui construisent la réponse ?

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