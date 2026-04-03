Mandat exclusif : « Et si les agents immobiliers s’engageaient (enfin) pour de vrai ? », Benjamin Mechaly
Benjamin Mechaly, cofondateur de Primomanda, propose que les agents immobiliers versent une prime pour obtenir un mandat exclusif et engager concrètement leur responsabilité.
Dans l’immobilier, tout commence par une promesse.
- Une promesse de prix.
- Une promesse de délai.
- Une promesse de mise en valeur.
Mais entre la promesse et la réalité du marché, il existe souvent un écart. Un écart que tous les professionnels connaissent, et que tous les vendeurs découvrent, parfois tardivement.
Un métier fondé sur la confiance
L’immobilier est un métier de relation. Un métier d’accompagnement, de conseil, d’expertise. Et dans leur immense majorité, les agents immobiliers exercent leur métier avec sérieux et engagement.
Mais il faut aussi reconnaître une réalité : aujourd’hui, le marché ne récompense pas toujours les comportements les plus engagés.
Aujourd’hui, obtenir un mandat de vente repose encore largement sur la capacité à convaincre un propriétaire. Et convaincre passe parfois par des promesses difficiles à tenir.
Et si l’engagement devenait concret ? Une question simple se pose alors. Comment passer d’un engagement de principe… à un engagement réel ? Comment créer un système où la confiance ne repose pas uniquement sur la parole, mais aussi sur des actes tangibles ? C’est là qu’une évolution majeure peut se jouer.
Une idée simple : matérialiser la conviction
Et si un agent pouvait démontrer sa conviction autrement que par un discours ? Et s’il pouvait, concrètement, s’engager sur un bien avant même sa commercialisation ? C’est précisément ce que permet un nouveau modèle en train d’émerger : un modèle où l’agent verse une prime pour obtenir le mandat exclusif.
Une révolution silencieuse
Ce mécanisme change profondément la dynamique.
Pour le vendeur, c’est un signal clair : un professionnel est prêt à s’engager concrètement sur son bien.
Pour l’agent, c’est une responsabilisation naturelle : on ne se positionne que sur des biens cohérents avec le marché.
Pour l’ensemble du secteur, c’est une montée en qualité : moins de biens surévalués, plus de crédibilité, plus d’efficacité.
Redonner de la valeur au mandat exclusif
Depuis toujours, le mandat exclusif est le format le plus efficace pour vendre un bien. Mais il reste parfois mal perçu, faute de confiance. En matérialisant l’engagement de l’agent dès le départ, ce nouveau modèle redonne du sens à l’exclusivité. Il transforme une relation basée sur la promesse en une relation basée sur l’implication.
Un alignement d’intérêts inédit
Pour la première fois, les intérêts de chacun s’alignent naturellement :
- Le vendeur veut vendre au bon prix
- L’agent veut vendre rapidement
- Le marché impose sa réalité
- Et l’engagement initial vient créer un point d’équilibre entre ces trois forces.
Vers un marché plus fluide
Ce type de mécanisme pourrait bien marquer une évolution importante du marché immobilier français. Non pas une rupture brutale. Mais une transformation progressive.
- Plus de transparence.
- Plus d’engagement.
- Plus de lisibilité.
La confiance ne se décrète pas Elle se construit. Et dans un secteur aussi structurant que l’immobilier, elle mérite peut-être d’être renforcée par autre chose que des intentions.
Demain, la question ne sera peut-être plus : “À combien estimez-vous mon bien ?” Mais plutôt : “Qui est prêt à s’engager pour le vendre ?”