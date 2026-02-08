A vendre à Paris 5e : Appartement en étage élevé avec vues dégagées

Cet appartement de 5 pièces et 3 chambres, situé entre la Seine et le marché Maubert Mutualité dans le 5ème arrondissement de Paris, est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement de 108 m² est situé au sixième étage avec ascenseur (desservi à mi-étage) d’un immeuble de caractère édifié en 1900, entre la Seine et le marché Maubert Mutualité.

Un bel horizon

L’entrée dessert un salon / salle à manger ouvert par des balconnets à chaque fenêtre, offrant de belles vues dégagées ainsi qu’une vue sur la coupole du Panthéon, dans une atmosphère lumineuse et aérienne.

Un dégagement mène à une cuisine indépendante, agrémentée d’un balconnet avec vue sur Notre-Dame, un panorama parisien rare et recherché.

Un appartement fonctionnel

La partie nuit se compose de trois chambres, d’une salle de bains, d’une salle d’eau, de deux toilettes indépendantes ainsi que d’une buanderie, assurant un confort de vie optimal pour une famille.

Le prix : 1 980 000 €. Le contact : Varenne.

