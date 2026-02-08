Investissement en nue-propriété : Perl dépasse les 1 000 logements restitués en pleine propriété

Perl revendique plus de 1 000 logements restitués en pleine propriété depuis 2017. Nicolas de Bucy, directeur général, détaille une nouvelle offre ouverte à tout le marché du démembrement.

Perl annonce avoir franchi le seuil des 1 000 logements restitués en pleine propriété depuis 2017. En 2025, 12 opérations de fin d’usufruit ont été menées à terme, illustrant la montée en puissance d’un moment clé pour les investisseurs en nue-propriété.

Une étape clé pour les investisseurs en nue-propriété

La fin d’usufruit est une étape centrale de l’investissement en nue-propriété. Elle marque le moment où le nu-propriétaire récupère la pleine propriété de son logement, après une période de démembrement généralement comprise entre 15 et 20 ans.

Ce mécanisme est encadré par la loi Engagement National pour le Logement (ENL) de 2006. Il repose sur un principe simple : pendant la durée du démembrement, l’usufruitier assure la gestion locative du bien, tandis que le nu-propriétaire en devient pleinement propriétaire à l’échéance, sans frais supplémentaires.

Perl indique être aujourd’hui le seul acteur à avoir piloté l’ensemble de ce cycle depuis 2017. En 2025, cette expérience s’est traduite par la restitution de 320 logements, répartis sur 12 opérations menées à terme.

Ces débouclages ont concerné des territoires variés. En Île-de-France, plusieurs résidences ont été restituées à Levallois-Perret, Châtillon, Nanterre et Versailles. En régions, près de 80 logements ont été débouclés à Lyon 9ᵉ, Meylan et Aix-les-Bains. Des opérations ont également été menées à Nice, Antibes et Hyères, dans des zones touristiques très demandées.

Plus de 1 300 restitutions attendues dans les prochaines années

Le cap des 1 000 logements ne marque pas une fin, mais un tournant. Selon Perl, plus de 1 300 fins d’usufruit supplémentaires sont déjà programmées sur les trois prochaines années.

Pour les investisseurs, ces échéances sont loin d’être théoriques. Elles impliquent des choix très concrets : récupérer le logement, organiser sa remise en état si nécessaire, puis décider de le vendre, de le louer ou de l’occuper.

Ces décisions se préparent en amont, bien avant la date de restitution. Elles supposent une coordination avec les bailleurs usufruitiers, mais aussi une anticipation des contraintes techniques et locatives.

« Le bilan 2025 confirme une nouvelle fois la maîtrise de Perl sur l’ensemble du cycle d’investissement en nue-propriété », souligne Nicolas de Bucy, directeur général de Perl. « Notre rôle est d’accompagner les investisseurs jusqu’à la restitution effective du logement en pleine propriété.»

Une nouvelle offre pour sécuriser les sorties d’usufruit

Forte de plus de 500 opérations et de 12 000 logements réalisés depuis sa création, Perl franchit une nouvelle étape avec le lancement d’une offre de services dédiée au démembrement de propriété.

Jusqu’ici réservée à ses propres opérations, l’expertise du groupe est désormais proposée à l’ensemble du marché. L’offre s’adresse aux bailleurs usufruitiers, aux nus-propriétaires, mais aussi aux conseillers en gestion de patrimoine et aux partenaires bancaires.

Objectif affiché : sécuriser chaque étape d’une opération, de sa conception jusqu’à la fin d’usufruit. Une équipe dédiée de 15 personnes accompagne les parties prenantes pendant toute la durée du démembrement. Elle assure notamment le suivi des locataires, la coordination avec les bailleurs et la préparation des travaux nécessaires avant la restitution du logement.

« Une fin d’usufruit ne se prépare pas seulement deux ans avant l’échéance, mais sur toute la durée du démembrement », rappelle Arnaud Jaffrain, Senior Advisor de Perl, qui insiste sur l’importance de l’anticipation et de la transparence.

CDC Habitat, première concrétisation de cette stratégie

Cette nouvelle offre a déjà trouvé un premier débouché opérationnel. Le bailleur CDC Habitat a choisi Perl pour piloter la sortie d’usufruit de plusieurs immeubles que l’entreprise n’avait pas initiés.

Pour Perl, cette collaboration marque une étape structurante. Elle illustre la possibilité, pour un acteur spécialisé, d’intervenir comme tiers de confiance sur des opérations extérieures à son propre portefeuille.

À mesure que les premières générations d’investissements en nue-propriété arrivent à maturité, la question de la restitution effective des logements devient un enjeu central pour l’ensemble du marché immobilier.

