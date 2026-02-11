Travaux à entreprendre pour augmenter la valeur de votre maison en 2026

En 2026, la performance énergétique et l’état du bâti influencent fortement le prix de vente. Panneaux solaires, gouttières en aluminium, modernisation intérieure : certains travaux ciblés peuvent réellement augmenter la valeur d’une maison.

L’immobilier demeure un investissement solide en 2026, à condition de savoir anticiper, car même si le marché reste prometteur, il se montre de plus en plus exigeant. Un bien laissé en l’état, sans mise aux normes ni amélioration du confort, risque de subir une décote significative. Aujourd’hui, les critères d’acquisition ne se résument plus au nombre de mètres carrés et à l’emplacement.

Les acheteurs sont devenus particulièrement attentifs à des paramètres précis comme la performance énergétique et la durabilité de la structure. Voici les travaux de rénovation à entreprendre pour augmenter la valeur de votre maison.

Installer des panneaux solaires

Quand on parle de rénovation énergétique, on pense souvent aux panneaux solaires, et ce n’est pas un hasard ! L’installation photovoltaïque figure parmi les travaux les plus efficaces pour renforcer la valeur d’une maison, que la revente soit prévue à court terme ou dans plusieurs années. Toutefois, il est indispensable de faire appel à une entreprise experte comme Green Energy 4 Seasons pour réaliser l’installation des panneaux solaires dans les règles de l’art et selon les normes en vigueur.

En tout état de cause, les panneaux photovoltaïques améliorent le diagnostic de performance énergétique (DPE) du logement, un critère déterminant dans les décisions d’achat actuelles. Avec un bon classement énergétique, un bien immobilier a plus de chances de trouver vite preneur et au juste prix. De plus, l’État propose des aides intéressantes pour financer l’installation de panneaux solaires.

Combien de temps prend l’installation des panneaux solaires photovoltaïques ?

Avec Green Energy 4 Seasons, l’installation complète est généralement réalisée en quelques jours selon la taille du projet et la configuration de la toiture.

Peut-on installer des panneaux solaires sur une maison ancienne ?

Tout à fait. Green Energy 4 Seasons adapte les panneaux photovoltaïques à tous types de toitures, même sur des maisons plus anciennes.

Poser une gouttière en aluminium

Beaucoup de propriétaires n’y pensent pas toujours, mais la pose d’une gouttière constitue un excellent moyen d’augmenter la valeur de leur maison. Prenons l’exemple des gouttières alu sur le site Dal’Alu, qui en plus d’assurer une évacuation efficace des eaux pluviales, préviennent les infiltrations au niveau des fondations ainsi que les dégradations liées à l’humidité.

Il est conseillé de privilégier une gouttière aluminium en continu de qualité pour préserver la façade et le revêtement mural extérieur, des éléments immédiatement visibles lors des visites. La première impression compte dans le cadre d’une vente immobilière. En outre, la possibilité de collecter l’eau de pluie est une solution écologique et économique très appréciée des acheteurs potentiels.

Quelle est la durée de vie d’une gouttière en alu ?

Les gouttières en aluminium, dont celles proposées par Dal’Alu, peuvent durer 30 ans ou plus si elles sont bien entretenues.

Peut-on installer une gouttière en alu sur une maison déjà construite ?

Oui, Dal’Alu propose des gouttières en aluminium faciles à installer sur les maisons existantes.

Moderniser l’intérieur de la maison

Enclencher une bonne première impression avec un extérieur bien entretenu est essentiel. Mais il faut aussi maintenir l’intérêt de l’acquéreur potentiel avec un intérieur soigné et confortable. En cela, la cuisine et la salle de bain font partie des pièces les plus scrutées lors des visites. D’où l’importance de les moderniser et de renouveler les équipements si nécessaire.

Il ne s’agit pas forcément d’entreprendre de gros travaux de rénovation. Dans la plupart des cas, le home staging suffit à faire une grande différence. Il est notamment possible de :

Repeindre les murs avec des couleurs neutres.

Remplacer des sols vieillissants par du parquet ou du carrelage.

Désencombrer et optimiser l’agencement des pièces.

En un mot, améliorer la performance énergétique, renforcer la protection du bâti et mettre l’intérieur au goût du jour sont des solutions efficaces pour augmenter la valeur d’un bien immobilier en 2026.

