Immobilier Uzès : Le château de Cardet, sept siècles d’histoire à vendre

Classé Monument Historique, le château de Cardet est resté dans la même famille pendant près de sept siècles avant d’être proposé à la vente 9,5 millions d’euros. Découvrez son histoire, son patrimoine et son potentiel.

À seulement 35 minutes d’Uzès, aux portes des Cévennes, le Château de Cardet ne se contente pas de dominer le paysage, il raconte à lui seul l’évolution d’un territoire et sept siècles d’histoire en ligne directe, un cas unique dans le Piémont cévenol.

Transmis au sein de la même famille depuis le XIVe siècle jusqu’à sa récente restauration, ce domaine de 7 hectares qui abrite des décors d’une rareté absolue est proposé à la vente par Janssens Immobilier 9,5 millions d’euros.

« Il y a des propriétés qui se visitent et d’autres qui se vivent profondément, confie Myriem de Poncins, directrice de l’agence Janssens Immobilier d’Uzès. Conserver un tel domaine au sein de la même famille pendant plusieurs siècles est un fait rarissime en France. C’est ce qui lui confère cette atmosphère si chaleureuse, intemporelle, comme une vraie demeure de famille. »

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Sept siècles en ligne directe : un patrimoine historique unique :

Édifié au Moyen Âge, le Château de Cardet a bénéficié d’une continuité d’occupation exceptionnelle qui a permis de figer ses pierres et ses souvenirs à travers les âges.

La mémoire camisarde : Le temple du XVIIe siècle qui jouxte la propriété est l’un des rares rescapés de la révocation de l’Édit de Nantes. Ses murs sont intimement liés à Jean Cavalier, le célèbre chef camisard, dont les parents s’y marièrent en 1678 et qui y fut baptisé en 1681.

L’âge d’or de la soie : Au XIXe siècle, le domaine bat au rythme de l’industrie séricicole. La magnanerie d’origine rappelle cette époque faste où l’élevage du ver à soie faisait la richesse des familles cévenoles.

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Du raffinement parisien au cœur du Gard

Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1993, le corps principal du château développe environ 1 100 m² habitables sur quatre niveaux.

« Sa façade, d’une élégante simplicité, ne laisse absolument rien deviner des merveilles qu’elle abrite, ajoute Myriem de Poncins. Entre la majestueuse cage d’escalier sur trois niveaux et la finesse des détails architecturaux, la restauration est un exemple absolu de respect du patrimoine. »

Loin des volumes épurés des propriétés modernes, l’intérieur conserve en effet des détails d’un raffinement rare.

L’escalier à l’italienne : La distribution intérieure s’organise autour d’une cage d’escalier centrale colossale, ornée de stucs et de bas-reliefs mythologiques.

Le salon Réveillon : L’un des salons en enfilade conserve un exceptionnel papier peint panoramique d’origine attribué à la célèbre Manufacture Réveillon (fin du XVIIIe siècle), symbole du goût le plus élégant de son époque.

Un outil événementiel et hôtelier clé en main

Autour d’une vaste cour pavée, les dépendances déploient plus de 1 850 m² de surfaces bâties entièrement restaurées, offrant un potentiel immédiat pour des projets résidentiels, hôteliers ou événementiels de prestige.

Une ancienne filature de soie transformée en salle de réception géante (19,5 x8,5m) avec 5,8 m de hauteur sous plafond.

Une orangerie de 19 x 8 m entièrement équipée (chauffage au sol par granulés et climatisation).

Une bibliothèque sur trois niveaux aménagée dans une tour, un pigeonnier et une maison de gardien du XVIIIe siècle.

Un parc autonome en eau et une piscine palladienne

Le domaine, entièrement clos de murs, s’étend sur plus de 7 hectares. Le parc à l’anglaise de 5,7 hectares mêle une bambouseraie historique et des essences rares (ginkgos bilobas, cèdres du Liban) au cœur du village.

Grâce à une noria monumentale, son nymphée et un réseau de cinq puits, le domaine bénéficié d’une autonomie complète en eau pour l’arrosage et l’approvisionnement de sa somptueuse piscine de style palladien avec pool-house. L’agence d’Uzès, le verdict est unanime : « Cardet s’impose comme l’une des plus remarquables propriétés historiques du Languedoc ».

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