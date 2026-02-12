Prix de l’immobilier à Manosque : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Manosque ? Retrouvez les prix de vente, les loyers, les principaux indicateurs du marché et nos conseils au 1er février 2026.

Située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Manosque est la principale ville du territoire et un pôle de services important à l’échelle locale. Son marché immobilier se caractérise par une forte proportion de maisons et par des niveaux de prix encore modérés au regard de son environnement régional.

Après plusieurs années de progression, les indicateurs traduisent aujourd’hui un marché plus contrasté : légère correction des prix des appartements, reprise modérée sur les maisons à court terme, et un marché locatif attractif mais marqué par un taux de vacance élevé. Analyse détaillée à partir des derniers chiffres arrêtés au 1er février 2026.

Vous êtes propriétaire à Manosque ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et approfondi des tendances du marché immobilier à Manosque, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier encore accessible, malgré des trajectoires contrastées

À Manosque, le prix moyen des appartements s’établit à 1 866 €/m², un niveau inférieur à celui de nombreuses communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette accessibilité relative explique l’attractivité persistante du marché, tant pour les ménages locaux que pour les investisseurs à la recherche d’un ticket d’entrée raisonnable.Du côté des maisons, le prix moyen atteint 2 557 €/m², traduisant une valorisation plus soutenue de ce type de biens, largement majoritaires dans le parc local. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 161 €/m², confirmant une hiérarchie de prix cohérente entre appartements et maisons.

Appartements : une phase de correction après plusieurs années de hausse

Le marché des appartements à Manosque est marqué par un recul des prix à court et moyen terme. Sur un mois, les prix baissent de –0,5 %, et le repli atteint –3,7 % sur trois mois. Sur un an, la baisse s’établit à –3,4 %, traduisant une phase de correction après plusieurs années de hausse continue.

Sur un horizon plus long, la tendance reste toutefois positive : les prix des appartements progressent de +15,2 % sur cinq ans, signe que le marché manosquin conserve une dynamique structurelle favorable, malgré l’ajustement récent.

Maisons : une résistance plus marquée à court terme

Le segment des maisons affiche une trajectoire différente. À court terme, les prix progressent de +1,9 % sur un mois et de +3,6 % sur trois mois, traduisant une demande soutenue pour ce type de biens.Sur un an, la hausse reste mesurée (+2,2 %), avant un léger recul observé sur trois ans (–1,8 %). Sur cinq ans, la tendance demeure clairement orientée à la hausse, avec une progression de +10,9 %. Ces évolutions reflètent un marché des maisons plus résilient, porté par un cadre de vie recherché et une offre limitée.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Manosque, la typologie des logements joue un rôle déterminant dans la formation des prix. Les petites surfaces, notamment les T2, restent particulièrement prisées par les investisseurs, attirés par leur accessibilité et leur potentiel locatif.Les maisons familiales et les logements de grande taille affichent, en revanche, des prix au mètre carré plus modérés, en lien avec une demande plus ciblée et un marché moins tendu. Cette segmentation impose une analyse fine de la typologie du bien avant toute décision d’achat ou d’investissement.

Des loyers attractifs, mais une vigilance sur la vacance

Côté location, les loyers demeurent soutenus. Les appartements se louent en moyenne 13,2 €/m², contre 14,3 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 13,7 €/m².

Ces niveaux permettent d’envisager des rendements intéressants, mais doivent être mis en perspective avec un taux de vacance élevé, à 13,2 %. Ce chiffre invite à la prudence et souligne l’importance du choix du bien et de son emplacement pour limiter les périodes sans locataire.

Combien coûte un T2 à Manosque ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 866 €/m² × 40 m² ≈ 74 640 €



: 1 866 €/m² × 40 m² ≈ Loyer mensuel estimatif : 13,2 €/m² × 40 m² ≈ 528 €



: 13,2 €/m² × 40 m² ≈ Rendement locatif brut : 8,5 % sur 12 mois.

Un rendement élevé sur le papier, qui confirme l’intérêt de Manosque pour les investisseurs, sous réserve d’une sélection rigoureuse du bien afin de limiter le risque de vacance.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 3,0 % des logements, traduisant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 47 %, témoignant d’un ancrage local relativement fort.

Le revenu médian, établi à 30 891 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, contribuant à maintenir une certaine capacité d’achat pour les ménages du territoire.

Les délais de vente moyens (DVM) ne sont pas communiqués à date pour cette commune, ce qui invite à s’appuyer davantage sur les autres indicateurs de fluidité du marché, notamment la vacance et les évolutions de prix.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Manosque offre un marché encore accessible, en particulier pour les ménages à la recherche d’un cadre de vie résidentiel. La correction observée sur les appartements peut constituer une opportunité d’achat, à condition de privilégier les biens bien situés et de qualité. Si vous vendez. Dans un marché marqué par des évolutions contrastées selon les typologies, le positionnement au juste prix reste déterminant. Les vendeurs ont intérêt à tenir compte de la correction récente sur les appartements et de la meilleure tenue du marché des maisons pour adapter leur stratégie. Si vous investissez. Les rendements locatifs élevés, notamment sur les petites surfaces, constituent un atout majeur. En revanche, le taux de vacance impose une sélection rigoureuse des biens et une étude attentive de la demande locative pour sécuriser la rentabilité.



Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-démographiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

