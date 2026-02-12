Prix de l’immobilier à Arcachon : les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Toulouse ? Retrouvez les prix de vente, les loyers, les principaux indicateurs du marché et nos conseils au 1er février 2026.

Située sur le Bassin d’Arcachon, dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine, Arcachon fait partie des marchés immobiliers les plus singuliers de France. Station balnéaire historique, elle combine attractivité résidentielle, tourisme haut de gamme et rareté foncière. Son marché immobilier est avant tout patrimonial, porté par une clientèle aisée et majoritairement non locale.

Les derniers indicateurs confirment un marché toujours élevé en niveau de prix, mais engagé depuis plusieurs mois dans une phase de normalisation, après les fortes hausses observées durant la période post-Covid. Analyse détaillée à partir des chiffres arrêtés au 1er février 2026.

Vous êtes propriétaire à Arcachon ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier à Arcachon, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier très haut de gamme, marqué par la rareté

À Arcachon, le prix moyen des appartements s’établit à 7 387 €/m², un niveau parmi les plus élevés du littoral atlantique. Cette valorisation reflète la rareté de l’offre, la forte attractivité du Bassin et la pression exercée par les résidences secondaires.Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 9 291 €/m², confirmant le caractère très haut de gamme de l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 8 062 €/m², illustrant un marché d’exception, peu comparable aux villes de taille équivalente

Appartements : une phase de correction après plusieurs années de hausse

Le marché des appartements connaît une phase de repli à court et moyen terme. Les prix reculent de –0,5 % sur un mois et de –2,7 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –3,2 %.

À moyen terme, le repli est plus marqué (–10,3 % sur trois ans), traduisant une correction après une période de très forte valorisation. Sur cinq ans, l’évolution est quasi stable (+1,3 %), confirmant un marché arrivé à maturité, sensible aux arbitrages patrimoniaux.

Maisons : une meilleure résistance que les appartements

Le marché des maisons affiche une trajectoire légèrement différente. À court terme, les prix progressent de +1,2 % sur un mois et de +3,0 % sur trois mois, traduisant une demande toujours soutenue pour l’habitat individuel.

Sur un an, une légère baisse est observée (–1,1 %), avant un repli plus marqué à moyen terme (–8,7 % sur trois ans). Sur cinq ans, en revanche, la progression reste significative (+7,2 %), confirmant la dimension patrimoniale de ce segment.

Des écarts de prix très marqués selon la typologie des biens

À Arcachon, la typologie du logement est déterminante. Les appartements avec vue, terrasse ou proximité immédiate du front de mer concentrent l’essentiel de la valeur, avec des écarts de prix importants selon l’emplacement.

Les maisons, plus rares (34 % du parc), constituent le segment le plus recherché, notamment pour les résidences secondaires haut de gamme et les projets patrimoniaux.

Des loyers élevés, mais des rendements faibles

Le marché locatif arcachonnais affiche des loyers élevés, mais sans commune mesure avec les prix d’achat. Les appartements se louent en moyenne 16,9 €/m², contre 15,8 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 16,5 €/m².

Ces niveaux expliquent des rendements locatifs faibles, typiques des marchés très patrimoniaux, où la valorisation du capital prime sur la rentabilité immédiate.

Combien coûte un T2 à Arcachon ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 7 387 €/m² × 40 m² ≈ 295 480 €

Loyer mensuel estimatif : 16,9 €/m² × 40 m² ≈ 676 €

Rendement locatif brut : 2,7 % sur 12 mois.

Un rendement faible, cohérent avec un marché de prestige essentiellement patrimonial.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage clé sur le fonctionnement du marché arcachonnais. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 59,7 % des logements, un niveau exceptionnel qui illustre la vocation touristique et résidentielle de la commune. La part de propriétaires occupants atteint 62 %, traduisant un marché dominé par la propriété patrimoniale

.Le revenu médian, établi à 42 000 € (Insee 2023), est nettement supérieur à la moyenne nationale, confirmant le profil aisé de la population résidente.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Arcachon reste un marché d’exception. Les opportunités existent, mais nécessitent réactivité et capacité financière, dans un environnement très concurrentiel sur les biens de qualité. Si vous vendez. Dans un marché de rareté, les biens bien situés et qualitatifs continuent de se vendre, même dans un contexte de normalisation des prix. Si vous investissez. Arcachon est avant tout un marché patrimonial. Les rendements sont faibles en location longue durée, mais la valeur repose sur la rareté, l’usage et la valorisation à long terme.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m². Par MySweetImmo

