Prix de l’immobilier à Saint-Nazaire : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Saint-Nazaire? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située sur la façade atlantique, dans le département de la Loire-Atlantique, Saint-Nazaire est une ville portuaire et industrielle majeure, marquée par une forte identité économique et une dynamique démographique plus modérée que celle de Nantes. Longtemps restée plus accessible, la ville a connu ces dernières années une revalorisation progressive de son marché immobilier.

Les derniers indicateurs confirment un marché plus équilibré que celui de Nantes, avec une dynamique positive sur un an, tant sur les appartements que sur les maisons. Analyse détaillée à partir des chiffres arrêtés au 1er février 2026.

Vous êtes propriétaire à Saint-Nazaire ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier nazairien, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier encore accessible à l’échelle littorale

À Saint-Nazaire, le prix moyen des appartements s’établit à 2 981 €/m², un niveau encore modéré pour une ville littorale de cette taille.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 117 €/m², traduisant un différentiel limité entre collectif et individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 038 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché nazairien.

Appartements : une dynamique positive sur un an

Le marché des appartements affiche une évolution favorable. À court terme, les prix progressent (+0,9 % sur un mois, +2,1 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +1,6 %, avant un léger repli à moyen terme (–2,9 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste soutenue (+14,9 %), illustrant le rattrapage progressif du marché.

Maisons : une trajectoire encore plus dynamique

Le segment des maisons se distingue par une dynamique plus marquée. À court terme, les prix sont quasi stables (–0,1 % sur un mois), mais progressent nettement sur trois mois (+3,2 %).

Sur un an, la hausse atteint +6,8 %, confirmant l’attractivité de l’habitat individuel. À moyen et long terme, la progression se poursuit (+3,4 % sur trois ans, +18,1 % sur cinq ans).

Des écarts de prix liés aux quartiers et à la typologie

À Saint-Nazaire, les dynamiques varient selon les secteurs. Les quartiers proches du front de mer et du centre-ville affichent une meilleure tenue des prix, tandis que certains secteurs plus périphériques restent plus accessibles.

Les maisons attirent une clientèle familiale locale, tandis que les appartements intéressent accédants et investisseurs.

Des loyers stables et des rendements attractifs

Le marché locatif nazairien reste équilibré. Les appartements se louent en moyenne 12,7 €/m², contre 15,1 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 13,7 €/m².

Rapportés à des prix d’achat encore contenus, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, supérieurs à ceux observés dans les stations balnéaires voisines.

Combien coûte un T2 à Saint-Nazaire ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 981 €/m² × 40 m² ≈ 119 240 €



: 2 981 €/m² × 40 m² ≈ 119 240 € Loyer mensuel estimatif : 12,7 €/m² × 40 m² ≈ 508 €



: 12,7 €/m² × 40 m² ≈ 508 € Rendement locatif brut : 5,1 % sur 12 mois.

Un rendement solide, cohérent avec un marché encore accessible et une demande locative régulière.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques locales.

Les résidences secondaires représentent 6,8 % des logements, traduisant un marché majoritairement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 48 %, tandis que le taux de logements vacants s’établit à 8,0 %, indiquant une offre relativement équilibrée.

Le revenu médian, établi à 33 023 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale.

Les délais de vente moyens s’établissent à 68 jours, contre 95 jours un an plus tôt, signalant une amélioration notable de la fluidité du marché.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m². Par MySweetImmo

