Prix immobilier Versailles : Les clés du marché en février 2026

Envie d'acheter ou de louer à Versailles ? Voici les prix du marché, les loyers et nos conseils au 1er février 2026.

Préfecture des Yvelines et ville emblématique de l’ouest parisien, Versailles s’impose comme l’un des marchés immobiliers les plus cotés d’Île-de-France hors Paris. Sa proximité immédiate avec la capitale, son cadre urbain structuré et son attractivité résidentielle durable en font une commune recherchée, tant par les ménages franciliens que par les investisseurs patrimoniaux.

Vous êtes propriétaire à Versailles ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier versaillais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger.

Un marché immobilier francilien parmi les plus chers hors Paris

À Versailles, le prix moyen des appartements atteint 7 883 €/m², positionnant la ville parmi les marchés les plus onéreux de la grande couronne francilienne. Ce niveau reflète la rareté de l’offre, la qualité du parc ancien et la forte attractivité résidentielle de la commune.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 8 883 €/m², traduisant une prime significative pour l’habitat individuel dans un environnement urbain dense et très recherché. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 7 994 €/m², confirmant le positionnement clairement patrimonial du marché versaillais.

Appartements : une reprise mesurée sur un an

Le marché des appartements montre des signes de redynamisation. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,1 % sur un mois, +1,9 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +5,8 %, traduisant un regain d’intérêt pour ce segment après les ajustements observés en 2024. À moyen terme, la tendance reste toutefois plus modérée (–3,3 % sur trois ans, –3,9 % sur cinq ans), signe d’un marché arrivé à maturité, où les marges de progression demeurent limitées.

Maisons : une stabilité globale après correction

Le segment des maisons affiche une dynamique plus stable. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,9 % sur un mois, –1,7 % sur trois mois).

Sur un an, l’évolution est quasi stable (–0,1 %), traduisant un marché arrivé à un palier après plusieurs années de forte valorisation. À moyen et long terme, les ajustements restent contenus (–5,8 % sur trois ans, +1,5 % sur cinq ans), confirmant la solidité structurelle du segment, malgré un contexte moins favorable aux grandes surfaces.

Des écarts de prix marqués selon les quartiers et la typologie

À Versailles, les écarts de prix demeurent significatifs selon les quartiers, la proximité des gares, des établissements scolaires réputés et des secteurs patrimoniaux. Les biens situés dans les quartiers centraux et les secteurs les plus recherchés conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que certains secteurs plus périphériques affichent des niveaux de prix légèrement plus modérés, sans remettre en cause le caractère haut de gamme du marché.

La typologie du bien, son état et ses performances énergétiques jouent un rôle déterminant dans la formation des prix.

Des loyers élevés et des rendements patrimoniaux

Le marché locatif versaillais se caractérise par des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 21,1 €/m², contre 24,1 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 21,5 €/m².

Compte tenu des niveaux de prix à l’achat, les rendements locatifs restent contenus, autour de 3,2 % à 3,3 %, confirmant le positionnement patrimonial du marché. Versailles s’adresse prioritairement à des investisseurs recherchant la sécurité et la valorisation à long terme plutôt qu’un rendement élevé immédiat.

Combien coûte un T2 à Versailles ?

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif 7 883 €/m² × 40 m² ≈ 315 320 €

Loyer mensuel estimatif 21,1 €/m² × 40 m² ≈ 844 €

Rendement locatif brut 3,2 % sur 12 mois.

Un rendement modéré, cohérent avec un marché résidentiel haut de gamme et faiblement risqué.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les équilibres locaux. Les résidences secondaires représentent 4,2 % des logements, traduisant une fonction résidentielle dominante. La part de propriétaires occupants atteint 44 %, illustrant un équilibre entre propriétaires et locataires dans un marché tendu.

Le revenu médian s’établit à 55 674 € (Insee 2023), l’un des plus élevés d’Île-de-France, en cohérence avec les niveaux de prix observés.

Les délais de vente moyens atteignent 104 jours, contre 111 jours un an plus tôt, signalant une légère amélioration de la fluidité du marché, malgré un contexte de prix élevés et de sélection accrue des acheteurs.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Versailles reste un marché d’accès exigeant, mais offrant une forte sécurité patrimoniale. La reprise observée sur les appartements peut inciter à se positionner, à condition d’une sélection rigoureuse du bien. Si vous vendez. Dans un marché mature, la qualité du bien, son emplacement et son positionnement prix sont déterminants. Les biens correctement valorisés continuent de trouver preneur, malgré des délais de vente plus longs. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont limités, mais la stabilité du marché et la qualité de la demande locative confèrent à Versailles un profil patrimonial sécurisé, adapté à une stratégie de long terme.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-démographiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

